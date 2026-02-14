Morre José Álvaro Moisés, cientista político e fundador do PT

Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), José Álvaro Moisés morreu nesta sexta-feira, 13, aos 81 anos. / Crédito: MARCIO FERNANDES/ESTADÃO CONTEÚDO

Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), José Álvaro Moisés morreu nesta sexta-feira, 13, aos 81 anos. Professor titular de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), ele foi vítima de afogamento na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), por volta de 17h40, o acadêmico foi encontrado inconsciente na faixa de areia. Equipes de resgate realizaram manobras de reanimação ainda no local, mas ele não resistiu.

Trajetória política e críticas ao PT Embora tenha sido um dos principais intelectuais envolvidos na fundação do PT, Moisés tornou-se crítico da legenda nos últimos anos. Em 2010, chegou a afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia “passado dos limites”.

Moisés, graduado em ciências sociais pela USP em 1970, mestre em política e governo pela Universidade de Essex, em 1972, e doutor em ciência política pela USP, em 1978, foi professor visitante do Centro Latino-americano da Universidade de Oxford em 1991 e 1992). Em entrevista concedida ao jornal O Estado de S. Paulo, em 2023, o cientista político declarou que o PT “tinha um vício de achar que, se o protesto era feito por ele, era legítimo, mas se o protesto era contra, era ilegítimo”.

Na ocasião, também avaliou que a omissão das forças democráticas diante do mal-estar com o funcionamento do sistema político abriu espaço para a direita e segmentos conservadores assumirem protagonismo nas manifestações de 2013. Legado acadêmico Por meio das redes sociais, a Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) lamentou a morte do professor. Em nota, destacou que sua trajetória foi marcada pelo rigor intelectual e pelo compromisso com a vida pública, deixando “um legado incontornável para a área e para gerações de pesquisadoras e pesquisadores”. A entidade ressaltou ainda o papel de Moisés na internacionalização da pesquisa brasileira. Ele representou o País em fóruns globais, integrando o Comitê Executivo da Associação Internacional de Ciência Política (IPSA) entre 2011 e 2015, além do Conselho Internacional de Ciências Sociais (ISSC), de 2013 a 2016.