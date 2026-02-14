Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula assiste a carnaval de Salvador e ouve gritos de 'olê, olê, olá, Lula' e 'sem anistia'

Lula assiste a carnaval de Salvador e ouve gritos de 'olê, olê, olá, Lula' e 'sem anistia'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assiste ao carnaval de Salvador neste sábado, no camarote do governo do Estado. O governador baiano, Jerônimo Rodrigues (PT), publicou nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que um trio elétrico para em frente ao local. Em um momento, o trio puxa o coro "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula", que faz referência ao jingle "Lula lá", adotado por Lula na primeira campanha presidencial que disputou, em 1989. Em seguida, os cantores gritam "sem anistia", lembrando as manifestações do ano passado contra o projeto de lei da dosimetria.

Pelo vídeo, não é possível reconhecer o artista responsável. Lula está acompanhando o circuito Osmar, do Campo Grande, o mais tradicional do carnaval baiano. No domingo, 15, ele vai acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, no Rio. O samba-enredo da agremiação homenageia o presidente.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Lula

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar