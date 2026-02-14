Lula acompanha desfile no Recife ao lado do prefeito João Campos e da governadora Raquel Lyra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanha o desfile do Galo da Madrugada, tradicional evento do carnaval do Recife (PE), na manhã deste sábado, 14. Ele está no camarote da festa junto com o prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB), e com a governadora do Estado, Raquel Lyra (PSD). A previsão era que apenas Campos, que vai concorrer contra Lyra na disputa estadual este ano, aparecesse junto com o presidente.

Também estão presentes a senadora Teresa Leitão (PT), o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho (Republicanos) e a primeira-dama Janja Lula da Silva. O presidente cumprimentou o cantor Lenine, homenageado do carnaval recifense este ano, e acenou para o público enquanto via a passagem dos trios elétricos.