STF distribui inquérito do Banco Master para André Mendonça, por sorteio

O inquérito que apura irregularidades no Banco Master foi redistribuído na noite desta quinta-feira, 12, para o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o ministro Dias Toffoli deixar a relatoria do caso. A distribuição foi feita por sorteio.

A troca na relatoria foi acordada pelos dez ministros da Corte em reunião realizada mais cedo. Na nota divulgada após o encontro, o STF destacou a "inexistência de suspeição ou de impedimento" de Toffoli, mas que o ministro decidiu submeter à questão à Presidência do Tribunal "para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais".