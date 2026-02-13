Governo orienta ministros a não desfilar em escola de samba que vai homenagear Lula

O Palácio do Planalto orientou os ministros a não participar do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A recomendação é que os auxiliares interessados em assistir ao evento acompanhem Lula no camarote do Sambódromo da Sapucaí. Outra orientação do Planalto é que os ministros não utilizem aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para se deslocar ao Rio.

O recado aos auxiliares foi claro: quem quiser ir terá que custear as passagens do próprio bolso e evitar gastos públicos para ver o desfile da Acadêmicos de Niterói.

Quem deve percorrer os 560 metros da passarela da Sapucaí é a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja. Ela deve desfilar num carro alegórico da escola de samba. A equipe jurídica do governo entende que não há impedimentos para a participação da primeira-dama no evento, tendo em vista que ela não ocupa cargo público. A orientação do Planalto ocorre diante da reação de políticos da oposição. Segundo os adversários do petista, a participação de membros do governo na atração carnavalesca caracterizaria desvio de finalidade para promover Lula e outras autoridades, além de configurar suposta campanha eleitoral antecipada. Outra reclamação diz respeito ao fato de as escolas de samba receberem patrocínio governamental.

Na quinta-feira, 12, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou, por unanimidade, um pedido do Partido Novo que pretendia barrar o desfile da Acadêmicos de Niterói, acusando Lula, o PT e a agremiação de propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder. O entendimento da Corte foi o de que não é possível reconhecer abuso de poder de forma preventiva, antes da ocorrência dos fatos e da formalização de eventual candidatura. Em seu voto, a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, afastou a possibilidade de intervenção prévia, mas destacou que a festa do carnaval não pode ser "fresta para ilícito eleitoral".