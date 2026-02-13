Glêdson confirma apoio a Ciro e que esposa será candidata

￼GLÊDSON Bezerra foi reeleito em 2024 prefeito de Juazeiro do Norte / Crédito: JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), afirmou que atualmente não mantém relação institucional com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). A declaração foi dada nesta sexta-feira, 13, durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri. O gestor confirmou que apoiará Ciro Gomes (PSDB) na disputa eleitoral, caso o tucano confirme ser candidato a governador. O gestor municipal aproveitou a entrevista para adiantar que a esposa será candidata a deputada federal.

Sem relação com governo Segundo Glêdson, o clima político entre ele e Elmano, marcado por trocas de críticas públicas ainda no ano passado, não evoluiu para um diálogo produtivo. “A relação realmente hoje não existe, ela é inexistente, lamentavelmente”, declarou o prefeito.

Glêdson disse que tentou estabelecer interlocução com o Governo do Estado por meio de encontros, reuniões, mensagens e ofícios, mas alegou que não obteve retorno. Ele criticou o que classificou como falta de resolutividade da gestão estadual em relação às demandas de Juazeiro do Norte. “Eles não pagam o que devem, eles não dão satisfações e quando eles vem, vem com esse subterfúgio como eu acabei de dizer”. O prefeito disse que está disposto a participar de uma reunião oficial, de caráter institucional, em gabinete e a portas fechadas, mas que não pretende comparecer a eventos que, segundo ele, tenham viés político-partidário. Apesar do distanciamento atual, Glêdson lembrou que apoiou candidaturas do campo governista em eleições anteriores, citando votos em Fernando Santana e Camilo Santana.

Glêdson disse que… pic.twitter.com/vxUskny04G — O POVO (@opovo) February 13, 2026 Verbas cobradas Bezerra voltou a cobrar o governo por verbas que teria a receber. Ele confirmou que os valores referentes à conclusão do Memorial Padre Cícero foram liberados e a obra, em andamento, deve ficar pronta em março deste ano.

"Só que esse recurso só foi liberado muito por força da cobrança de toda a Igreja Católica, que realmente se envolveu. E aí, infelizmente, fora essa liberação, que aconteceu lá atrás, eles não liberam mais", explicou. O prefeito, que já afirmou anteriormente ter quase R$ 15 milhões a receber do governo Elmano, lamentou que o Executivo estadual afirme que o município está sem certidão trabalhista. Ele explicou que a regularização da certidão se dará quando for paga, ou parcelada, uma dívida referente a um novo precatório. "Eu já paguei mais de R$ 19 milhões de dívidas trabalhistas e agora chegou mais esse precatório de R$ 8 milhões. O que me entristece é saber que o Governo do Estado sabe que o Juazeiro do Norte estava regular durante muito tempo. Daqui a pouquinho eu vou regularizar essa situação de dívidas de gestores anteriores novamente. A gente regulariza tudo, entrega as certidões, a gente fica com uma certidão durante meses e meses e eles simplesmente não pagam", alegou.