Fortaleza: pagamento de anuênios terá prioridade por idade

Sindifort negociou reajuste salarial e pagamento de anuênios com a Prefeitura de Fortaleza / Crédito: Silvio Mota/Sindfort/divulgação

Durante a negociação do reajuste aos servidores municipais, a Prefeitura de Fortaleza avançou nas negociações com o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município (Sindifort) e se comprometeu a firmar acordo para o pagamento dos anuênios devidos a parte dos servidores municipais, encerrando uma disputa judicial de quase duas décadas. De acordo com o secretário-geral do Sindifort, Augusto Monteiro, o processo judicial teve início em 2006 e transitou em julgado em 2012, quando não cabiam mais recursos. A ação foi dividida em cinco grupos. Os dois primeiros — que somam cerca de 6,6 mil servidores — já haviam celebrado acordo e recebido os valores durante a gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (União Brasil).

Agora, o novo entendimento alcança os grupos 3, 4 e 5, beneficiando mais de 7,5 mil pessoas. Segundo o sindicato, o público contemplado é formado majoritariamente por servidores com salários mais baixos. Muitos já estão aposentados ou são pensionistas — e há casos de trabalhadores que morreram ao longo do período de espera.

Valores ainda serão detalhados Os valores exatos ainda não foram divulgados. A Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Fortaleza informou que os termos finais do acordo estão em fase de elaboração e que, assim que concluídos, serão publicizados oficialmente pela gestão municipal. Longa espera Para o Sindifort, o desfecho representa uma conquista construída ao longo de anos de mobilização. Desde o trânsito em julgado da ação, em 2012, os servidores aguardavam a efetivação do pagamento. "A gente celebra isso como um avanço que a gente conseguiu, mas que foi fruto dos vários anos de pressão, de luta, como lógico, né, do processo de negociação que a gente conseguiu avançar agora", afirmou Augusto Monteiro ao O POVO.