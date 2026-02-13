Ex-prefeito de Uruburetama, José Giuvan, morre aos 53 anos

Por meio de comunicado, a gestão municipal decretou luto oficial e se solarizou com a família e amigos de Giuvan / Crédito: Divulgação/ Redes Sociais/ @prefeiturauruburetama

Morreu aos 73 anos José Giuvan Pires Nunes, ex-prefeito de Uruburetama, município a 103,07km de Fortaleza. A causa não foi divulgada. O óbito ocorreu na quinta-feira, 12, foi confirmado nesta sexta-feira, 13, pela Prefeitura, que decretou luto oficial de três dias. A gestão informou, por meio de nota de pesar nas redes sociais, que durante o período, as bandeiras oficiais serão hasteadas a meio-mastro e os órgãos públicos serão suspensos, com exceção dos essenciais. O sepultamento de José foi realizado nesta sexta-feira, 13, às 16 horas, no cemitério São João Batista, localizado no Centro de Uruburetama.

O atual prefeito de Uruburetama, Francisco Aldir Chaves da Silva, também conhecido como Branco do Angelim, lamentou a morte de Giuvan. Em pronunciamento, ele afirma que o ex-gestor era "um homem público que dedicou a vida ao desenvolvimento do Município e dos cidadãos".