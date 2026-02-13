Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-prefeito de Uruburetama, José Giuvan, morre aos 53 anos

Morre o ex-prefeito de Uruburetama José Giuvan, aos 73 anos

O ex-mandatário esteve à frente da cidade durante oito anos. A Prefeitura decretou luto oficial de três dias
Atualizado às Autor Bruno Vasconcelos
Autor
Bruno Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Morreu aos 73 anos José Giuvan Pires Nunes, ex-prefeito de Uruburetama, município a 103,07km de Fortaleza. A causa não foi divulgada. O óbito ocorreu na quinta-feira, 12, foi confirmado nesta sexta-feira, 13, pela Prefeitura, que decretou luto oficial de três dias.

A gestão informou, por meio de nota de pesar nas redes sociais, que durante o período, as bandeiras oficiais serão hasteadas a meio-mastro e os órgãos públicos serão suspensos, com exceção dos essenciais. O sepultamento de José foi realizado nesta sexta-feira, 13, às 16 horas, no cemitério São João Batista, localizado no Centro de Uruburetama.

O atual prefeito de Uruburetama, Francisco Aldir Chaves da Silva, também conhecido como Branco do Angelim, lamentou a morte de Giuvan. Em pronunciamento, ele afirma que o ex-gestor era "um homem público que dedicou a vida ao desenvolvimento do Município e dos cidadãos".

"Que Deus conforte os familiares, amigos e toda a nossa população neste momento de dor", solidarizou Branco do Angelim.

Leia mais

Gestões do ex-prefeito

José Giuvan foi o chefe do Executivo de Uruburetama por dois mandatos. No primeiro, foi eleito pelo Partido Popular Socialista (PPS), hoje Cidadania. Ele usava como nome de urna (slogan) a frase "Agora é a vez... do povo". A concorrência era formada pelo candidato Leonardo Bezerra , concorrente pelo Partido Progressista (PP).

A reeleição aconteceu em 2008, ele concorreu pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB), atualmente chamado apenas de Republicanos. O adversário foi o Dr Hilson, candidato do PSDB. O mandato de Giuvan se encerrou em 2012.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

PSDB

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar