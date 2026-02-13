Ex-prefeito de Uruburetama, José Giuvan, morre aos 53 anos

Morre o ex-prefeito de Uruburetama José Giuvan, aos 73 anosO ex-mandatário esteve à frente da cidade durante oito anos. A Prefeitura decretou luto oficial de três dias
Morreu aos 73 anos José Giuvan Pires Nunes, ex-prefeito de Uruburetama, município a 103,07km de Fortaleza. A causa não foi divulgada. O óbito ocorreu na quinta-feira, 12, foi confirmado nesta sexta-feira, 13, pela Prefeitura, que decretou luto oficial de três dias.
A gestão informou, por meio de nota de pesar nas redes sociais, que durante o período, as bandeiras oficiais serão hasteadas a meio-mastro e os órgãos públicos serão suspensos, com exceção dos essenciais. O sepultamento de José foi realizado nesta sexta-feira, 13, às 16 horas, no cemitério São João Batista, localizado no Centro de Uruburetama.
O atual prefeito de Uruburetama, Francisco Aldir Chaves da Silva, também conhecido como Branco do Angelim, lamentou a morte de Giuvan. Em pronunciamento, ele afirma que o ex-gestor era "um homem público que dedicou a vida ao desenvolvimento do Município e dos cidadãos".
"Que Deus conforte os familiares, amigos e toda a nossa população neste momento de dor", solidarizou Branco do Angelim.
Gestões do ex-prefeito
José Giuvan foi o chefe do Executivo de Uruburetama por dois mandatos. No primeiro, foi eleito pelo Partido Popular Socialista (PPS), hoje Cidadania. Ele usava como nome de urna (slogan) a frase "Agora é a vez... do povo". A concorrência era formada pelo candidato Leonardo Bezerra , concorrente pelo Partido Progressista (PP).
A reeleição aconteceu em 2008, ele concorreu pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB), atualmente chamado apenas de Republicanos. O adversário foi o Dr Hilson, candidato do PSDB. O mandato de Giuvan se encerrou em 2012.