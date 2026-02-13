Criança baleada pelo pai em Itumbiara segue internada.

Morre criança que foi baleada pelo próprio pai em ItumbiaraO garoto estava internado e teve morte cerebral; autoridades locais descartam a possibilidade de envolvimento de outras pessoas no crime
O filho de Thales Machado, secretário do governo de Itumbiara (GO), morreu na noite desta sexta-feira, 13, após ser baleado pelo próprio pai. O irmão também não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar nessa quinta-feira, 12.
Thales era casado há 15 anos com a filha do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (União Brasil-GO). No momento do delito, a mãe dos meninos Miguel e Benício, de 12 e 8 anos, respectivamente, estava viajando a São Paulo e retornou ao cidade goiana ao ficar ciente.
Após o Instituto Médico Legal (IML) liberar os corpos horas depois do ocorrido, Miguel foi velado na residência do avô e enterrado no Cemitério da Saudade, em Itumbiara, cuja gestão decretou luto oficial de três dias pela morte do secretário.
Investigação
De acordo com a Polícia Civil de Goiás, até o momento, não há chances da participação de terceiros no crime cometido na casa do secretário. As autoridades vêm realizando perícias técnicas e coleta de depoimentos a fim de esclarecer o contexto, as causas e as consequências do ocorrido.
O caso tem sido tratado pelos agentes como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor. O Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara (GIH) é responsável pela apuração.
Confira a nota da Polícia Civil na íntegra:
"A Polícia Civil de Goiás informa que instaurou inquérito policial para apurar os fatos ocorridos na madrugada desta quinta, envolvendo Thales Machado e seus filhos. A investigação é conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara (GIH), que já adotou as providências iniciais cabíveis. A Polícia Civil informa que, neste momento, o caso é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor. Até o presente estágio, não há elementos que indiquem a participação de terceiros. O GIH acompanhou os trabalhos da perícia técnico-científica até a remoção do corpo e segue em campo com levantamentos, oitivas e requisições periciais, preservando o sigilo do inquérito e respeitando a dor dos familiares."
Carta de despedida
Antes de tirar a própria vida, Thales teria publicado, em seu perfil privado em uma rede social, uma mensagem de despedida. Antes de ser removido, o texto relatava uma crise em seu relacionamento e acusava a esposa de ter uma relação extraconjugal, que teria motivado a viagem a São Paulo. Além de pedidos de perdão, Thales também disse que "partiu com os seus meninos, que agora são anjos". A publicação foi apagada, mas a informação de quem fez isso não foi divulgada.