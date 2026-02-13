Criança baleada pelo pai em Itumbiara segue internada.

O secretário Thales baleou os dois filhos e tirou a própria vida logo em seguida / Crédito: Divulgação/ Redes Sociais

O filho de Thales Machado, secretário do governo de Itumbiara (GO), morreu na noite desta sexta-feira, 13, após ser baleado pelo próprio pai. O irmão também não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar nessa quinta-feira, 12. Thales era casado há 15 anos com a filha do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (União Brasil-GO). No momento do delito, a mãe dos meninos Miguel e Benício, de 12 e 8 anos, respectivamente, estava viajando a São Paulo e retornou ao cidade goiana ao ficar ciente.

Após o Instituto Médico Legal (IML) liberar os corpos horas depois do ocorrido, Miguel foi velado na residência do avô e enterrado no Cemitério da Saudade, em Itumbiara, cuja gestão decretou luto oficial de três dias pela morte do secretário.