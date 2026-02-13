Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Criança baleada pelo pai em Itumbiara segue internada.

Morre criança que foi baleada pelo próprio pai em Itumbiara

O garoto estava internado e teve morte cerebral; autoridades locais descartam a possibilidade de envolvimento de outras pessoas no crime
Autor Bruno Vasconcelos
Autor
Bruno Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O filho de Thales Machado, secretário do governo de Itumbiara (GO), morreu na noite desta sexta-feira, 13, após ser baleado pelo próprio pai. O irmão também não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar nessa quinta-feira, 12. 

Thales era casado há 15 anos com a filha do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (União Brasil-GO). No momento do delito, a mãe dos meninos Miguel e Benício, de 12 e 8 anos, respectivamente, estava viajando a São Paulo e retornou ao cidade goiana ao ficar ciente.

Após o Instituto Médico Legal (IML) liberar os corpos horas depois do ocorrido, Miguel foi velado na residência do avô e enterrado no Cemitério da Saudade, em Itumbiara, cuja gestão decretou luto oficial de três dias pela morte do secretário.

Leia mais

Investigação

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, até o momento, não há chances da participação de terceiros no crime cometido na casa do secretário. As autoridades vêm realizando perícias técnicas e coleta de depoimentos a fim de esclarecer o contexto, as causas e as consequências do ocorrido.

O caso tem sido tratado pelos agentes como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor. O Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara (GIH) é responsável pela apuração.

Confira a nota da Polícia Civil na íntegra:

"A Polícia Civil de Goiás informa que instaurou inquérito policial para apurar os fatos ocorridos na madrugada desta quinta, envolvendo Thales Machado e seus filhos. A investigação é conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara (GIH), que já adotou as providências iniciais cabíveis. A Polícia Civil informa que, neste momento, o caso é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor. Até o presente estágio, não há elementos que indiquem a participação de terceiros. O GIH acompanhou os trabalhos da perícia técnico-científica até a remoção do corpo e segue em campo com levantamentos, oitivas e requisições periciais, preservando o sigilo do inquérito e respeitando a dor dos familiares."

Carta de despedida

Antes de tirar a própria vida, Thales teria publicado, em seu perfil privado em uma rede social, uma mensagem de despedida. Antes de ser removido, o texto relatava uma crise em seu relacionamento e acusava a esposa de ter uma relação extraconjugal, que teria motivado a viagem a São Paulo. Além de pedidos de perdão, Thales também disse que "partiu com os seus meninos, que agora são anjos". A publicação foi apagada, mas a informação de quem fez isso não foi divulgada.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar