Carnaval: saiba quais práticas podem virar crime eleitoral

Faixas, discursos e brindes podem configurar crime eleitoral no Carnaval, alerta promotorRecomendação orienta prefeitos, deputados e artistas sobre limites legais nas festas. Foliões podem fazer denúncias
Com a proximidade do Carnaval de 2026, e por ser ano eleitoral, o Ministério Público do Ceará (MPCE) orientou as promotorias de Justiça cearenses a recomendar ações preventivas e de fiscalização, visando garantir a isonomia entre os candidatos antes do prazo legal permitido para propaganda, que começa em 16 de agosto deste ano.
A fiscalização será feita por meio do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Caopel), em parceria com a Procuradoria Regional Eleitoral do Estado.
Na tarde da última quarta-feira, 11, o promotor de Justiça e coordenador do Caopel do Ceará, Igor Pinheiro, concedeu entrevista ao programa O Povo da Tarde, na rádio O POVO CBN, e explicou quais condutas são vedadas durante o Carnaval, as consequências de atos considerados proibidos e como o folião poderá denunciar caso presencie quaisquer irregularidades.
Enaltecimento de políticos
Igor Pinheiro apontou ser proibido o enaltecimento, através de faixas, cartazes ou discursos, em festas patrocinadas pelo poder público, na pessoa do prefeito, da prefeita, do gestor e sobretudo de pré-candidatos assumidos que são apoiados pelos gestores locais.
"Esse enaltecimento se dá tanto através de palavras, gestos, mas também faixas, cartazes. O pedido de voto hoje é encarado pelo TSE não só com aquela expressão clichê e comum de 'vote em mim' ou 'não vote em mim', mas também com expressões que indicam pedido de continuidade, pedido de reeleição de algumas pessoas ou pedido de não eleição de outras. E, portanto, é preciso respeito a esta regra", explicou.
Distribuição gratuita vedada
O promotor afirmou que outro comportamento comum e considerado de extrema gravidade diz respeito à caridade eleitoreira oportunista.
"Pré-candidatos se aproveitam de grandes eventos para sair fazendo a distribuição gratuita de bens, de benesses, realizando muitas vezes sorteios, rifas, bingos para fins de aliciamento eleitoral. Isto é crime eleitoral, tipificado no artigo 334 do Código Eleitoral e que tem, inclusive, pena de cassação de registro ou do mandato eventualmente conquistado", apontou.
Cuidado na divulgação
Uma outra conduta vedada que foi apontada pelo promotor é sobre a divulgação das festas oficiais em canais institucionais dos órgãos públicos, como prefeituras.
"O gestor de plantão tem todo o direito, como qualquer político, de usar suas redes sociais para fazer a divulgação, em uma espécie de prestação de contas do que ele vem fazendo na frente da administração pública. Porém, a Constituição Federal determina que não pode haver promoção pessoal, de modo que o perfil institucional de determinado município não pode ser utilizado para enaltecer demasiadamente a pessoa do gestor, ainda que seja agradecendo ou informando, entre aspas, a realização daquele evento de Carnaval ou mesmo pré-candidato", explicou.
Igor explicou que os gestores públicos, prefeitos, deputados e pré-candidatos podem comparecer às festas de Carnaval, como a qualquer outra festa de natureza pública. "O que não pode é transformar a presença em comício, em ato de propaganda eleitoral antecipada", explicou.
Artistas devem ser orientados
O coordenador do Caopel explica que o cantor ou a cantora contratados não devem sair agradecendo ao prefeito ou a políticos durante a exibição.
Ele lembrou que, na minuta da recomendação, uma das sugestões encaminhadas é no sentido de que os artistas também sejam notificados de proibições legais, evitando assim que gestores possam justificar afirmando não ter como controlar o que se diz ao microfone.
"Pensando exatamente na prevenção disso, a gente solicitou que os colegas também noticiassem os artistas contratados e requereu que o gestor público, inclusive local, gravasse do começo ao fim todas as apresentações e, ao final dos eventos, encaminhasse ao Ministério Público, como forma de demonstração de boa fé dele para o cumprimento da lei", acrescentou.
Como denunciar?
O promotor afirmou que em todos os municípios do Ceará existem promotores e promotoras responsáveis pela fiscalização da lei. Há os promotores da Justiça Comum, para o povo leigo, e os promotores eleitorais, já que muitas vezes uma zona eleitoral contempla mais de um município.
"O cidadão comum, ao tomar conhecimento (de algo irregular), pode filmar. O evento é público e, portanto, ele pode filmar também do começo ao fim e simplesmente encaminhar para o WhatsApp da promotoria, do Ministério Público. No site do Ministério Público nós temos os telefones, os contatos, seja de e-mail, seja de WhatsApp, para facilitar", explicou.
Igor Pinheiro lembrou ainda que a denúncia pode ser feita de forma identificada ou anônima, sem nenhum problema.
"Podem encaminhar para o Caopel, para a Procuradoria Regional Eleitoral. Se for mais de crime eleitoral, para os promotores e promotoras, se for para propaganda eleitoral, conduta vedada, abuso de poder, para a Procuradoria Regional Eleitoral. Mas, chegando de forma equivocada, que o cidadão muitas vezes não tem como fazer essa análise mais técnica, nós remetemos para quem de direito ou eles remetem para nós", disse.
Caso não consiga fazer um registro em foto ou vídeo, o cidadão pode ainda simplesmente informar aos órgãos competentes o que presenciou de conduta vedada.
"Vai dar ciência ao Ministério Público. Nós já solicitamos que o evento fosse gravado e vamos eventualmente analisar e, eventualmente, se a gravação não for enviada, por um erro técnico, e chegarem as denúncias no sentido de que algo de errado aconteceu, isso vai ser analisado com muito mais calma e o rigor necessário", concluiu.
Procedimento administrativo
A orientação do Caopel é de que todos os promotores de Justiça que atuarão nas eleições deste ano instaurem procedimento administrativo com medidas a serem seguidas para evitar promoção pessoal de pré-candidatos durante os festejos, o que caracterizaria propaganda eleitoral antecipada.
As consequências jurídicas podem variar entre multa, cassação de registro ou mandato, declaração de inelegibilidade e prisão em flagrante por crimes eleitorais.
Possíveis condutas ilegais
O Caopel disponibilizou uma minuta de recomendação a ser encaminhada aos chefes dos Poderes Executivo e Legislativo municipais. O documento traz exemplos de práticas consideradas ilegais e que não devem ser seguidas por pré-candidatos e gestores públicos, sob risco de punição.
Entre as possíveis condutas ilegais listadas pelo MPCE estão:
- Anúncio de festas de Carnaval por agente público em canais de publicidade institucional ou em perfis privados. Nestes, a ilegalidade ocorre quando a gravação é feita em espaços públicos reservados ao exercício das funções, como gabinetes, ou mediante colaboração de servidores pagos pela Prefeitura que, em suas falas, enalteçam um determinado pré-candidato;
- Discursos, danças ou atos de promoção pessoal de gestores públicos, ou pré-candidatos em festas carnavalescas promovidas pelo Poder Público. As práticas, quando constatadas, podem quebrar a igualdade de oportunidades no processo eleitoral, seja beneficiando ou prejudicando pré-candidato ou partido político;
- Anúncio de festas carnavalescas pelo agente público em canais de publicidade institucional com pedido de voto explícito ou mediante uso de “palavras mágicas” a favor de pré-candidato;
- Uso, nos eventos carnavalescos custeados pelo Poder Público, de faixas, cartazes, vídeos, gravações, jingles ou expressões que façam referência às eleições deste ano e/ou pré-candidatos/partidos políticos (incluindo números ou jargões de campanha). A exceção é para campanhas oficiais vinculadas estritamente ao interesse público, como as da Justiça Eleitoral e de violência/assédio contra as mulheres e correlatos;
- Distribuição de bens (camisetas, bonés, abadás adesivos, chapéus, chaveiros etc), além de realização de prêmios e sorteios para propaganda ou com foco no aliciamento de eleitores em eventos de carnaval promovidos pela Administração Pública;
- Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.