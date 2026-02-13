Carnaval: saiba quais práticas podem virar crime eleitoral

Igor Pinheiro é promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Caopel) do Ceará / Crédito: Reprodução/Vídeo rádio O POVO/CBN

Com a proximidade do Carnaval de 2026, e por ser ano eleitoral, o Ministério Público do Ceará (MPCE) orientou as promotorias de Justiça cearenses a recomendar ações preventivas e de fiscalização, visando garantir a isonomia entre os candidatos antes do prazo legal permitido para propaganda, que começa em 16 de agosto deste ano. A fiscalização será feita por meio do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Caopel), em parceria com a Procuradoria Regional Eleitoral do Estado.

Na tarde da última quarta-feira, 11, o promotor de Justiça e coordenador do Caopel do Ceará, Igor Pinheiro, concedeu entrevista ao programa O Povo da Tarde, na rádio O POVO CBN, e explicou quais condutas são vedadas durante o Carnaval, as consequências de atos considerados proibidos e como o folião poderá denunciar caso presencie quaisquer irregularidades.

Enaltecimento de políticos Igor Pinheiro apontou ser proibido o enaltecimento, através de faixas, cartazes ou discursos, em festas patrocinadas pelo poder público, na pessoa do prefeito, da prefeita, do gestor e sobretudo de pré-candidatos assumidos que são apoiados pelos gestores locais. "Esse enaltecimento se dá tanto através de palavras, gestos, mas também faixas, cartazes. O pedido de voto hoje é encarado pelo TSE não só com aquela expressão clichê e comum de 'vote em mim' ou 'não vote em mim', mas também com expressões que indicam pedido de continuidade, pedido de reeleição de algumas pessoas ou pedido de não eleição de outras. E, portanto, é preciso respeito a esta regra", explicou. Distribuição gratuita vedada O promotor afirmou que outro comportamento comum e considerado de extrema gravidade diz respeito à caridade eleitoreira oportunista.

"Pré-candidatos se aproveitam de grandes eventos para sair fazendo a distribuição gratuita de bens, de benesses, realizando muitas vezes sorteios, rifas, bingos para fins de aliciamento eleitoral. Isto é crime eleitoral, tipificado no artigo 334 do Código Eleitoral e que tem, inclusive, pena de cassação de registro ou do mandato eventualmente conquistado", apontou. Cuidado na divulgação Uma outra conduta vedada que foi apontada pelo promotor é sobre a divulgação das festas oficiais em canais institucionais dos órgãos públicos, como prefeituras. "O gestor de plantão tem todo o direito, como qualquer político, de usar suas redes sociais para fazer a divulgação, em uma espécie de prestação de contas do que ele vem fazendo na frente da administração pública. Porém, a Constituição Federal determina que não pode haver promoção pessoal, de modo que o perfil institucional de determinado município não pode ser utilizado para enaltecer demasiadamente a pessoa do gestor, ainda que seja agradecendo ou informando, entre aspas, a realização daquele evento de Carnaval ou mesmo pré-candidato", explicou.

Igor explicou que os gestores públicos, prefeitos, deputados e pré-candidatos podem comparecer às festas de Carnaval, como a qualquer outra festa de natureza pública. "O que não pode é transformar a presença em comício, em ato de propaganda eleitoral antecipada", explicou. Artistas devem ser orientados O coordenador do Caopel explica que o cantor ou a cantora contratados não devem sair agradecendo ao prefeito ou a políticos durante a exibição. Ele lembrou que, na minuta da recomendação, uma das sugestões encaminhadas é no sentido de que os artistas também sejam notificados de proibições legais, evitando assim que gestores possam justificar afirmando não ter como controlar o que se diz ao microfone.

"Pensando exatamente na prevenção disso, a gente solicitou que os colegas também noticiassem os artistas contratados e requereu que o gestor público, inclusive local, gravasse do começo ao fim todas as apresentações e, ao final dos eventos, encaminhasse ao Ministério Público, como forma de demonstração de boa fé dele para o cumprimento da lei", acrescentou. Como denunciar? O promotor afirmou que em todos os municípios do Ceará existem promotores e promotoras responsáveis pela fiscalização da lei. Há os promotores da Justiça Comum, para o povo leigo, e os promotores eleitorais, já que muitas vezes uma zona eleitoral contempla mais de um município. "O cidadão comum, ao tomar conhecimento (de algo irregular), pode filmar. O evento é público e, portanto, ele pode filmar também do começo ao fim e simplesmente encaminhar para o WhatsApp da promotoria, do Ministério Público. No site do Ministério Público nós temos os telefones, os contatos, seja de e-mail, seja de WhatsApp, para facilitar", explicou.