AO VIVO: Toffoli deixa relatoria do caso Banco Master

Dias Toffoli deixa relatoria do caso Banco Master; André Mendonça assume processo no STF / Crédito: Reprodução/ OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 13, destaca o anúncio do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), de que deixará a relatoria das investigações sobre fraudes no Banco Master. O novo relator do caso será o ministro André Mendonça, escolhido por sorteio. A edição de hoje também analisa os bastidores da decisão e os desdobramentos políticos e jurídicos da investigação.

O afastamento foi anunciado na noite desta quinta-feira, 12, após reunião convocada pelo presidente da Corte, Edson Fachin, para tratar do relatório da Polícia Federal que mencionava Toffoli no âmbito do inquérito. Ao fim do encontro, o ministro afirmou que o clima foi “excelente” e que a decisão ocorreu de forma unânime.

Em nota assinada pelos dez ministros do STF, a Corte declarou não haver motivo para arguição de suspeição ou impedimento de Toffoli, reconhecendo a “plena validade dos atos praticados” pelo magistrado na relatoria da Reclamação nº 88.121 e processos vinculados. O texto também registra apoio pessoal ao ministro e destaca que ele atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O relatório da PF enviado ao Supremo citava menções ao nome de Toffoli em registros extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, além de conversas entre ambos.

A Polícia Federal indicou que o conteúdo poderia ensejar questionamentos sobre eventual suspeição, mencionando dispositivos legais da magistratura e do regimento interno do STF, embora não tenha formalizado pedido de afastamento. Ao receber o documento, Fachin considerou a petição como um pedido de suspeição e determinou sua autuação como ação autônoma. Antes da reunião, o gabinete de Toffoli divulgou nota afirmando que o pedido estaria baseado em “ilações” e sustentando que a PF não teria legitimidade para requerer a suspeição, por não ser parte no processo.

Em nova manifestação, o ministro admitiu ser sócio anônimo de empresa familiar que detinha cotas do resort Tayayá, no Paraná, posteriormente vendidas a fundo gerido por operadores ligados a Vorcaro. Toffoli afirmou que declarou os valores recebidos à Receita Federal e negou relação de amizade com o banqueiro. Na nota oficial conjunta, os ministros ressaltam que o afastamento da relatoria ocorreu por iniciativa do próprio Toffoli, considerando “o bom andamento dos processos” e “os altos interesses institucionais”. Caberá agora à Presidência do STF adotar as providências para redistribuição dos autos ao novo relator. Assista