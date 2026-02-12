Zema diz que, no Japão, envolvido em caso Master se suicidaria

Zema comparou a situação ao episódio envolvendo o então ministro da Agricultura do Japão, Toshikatsu Matsuoka, que teve o nome associado a um escândalo político e morreu em 2007

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta quinta-feira, 12, que, se um caso semelhante ao que envolve o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli tivesse ocorrido no Japão, o "envolvido teria se suicidado". A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais.

"Se algo semelhante a isso tivesse acontecido no Japão, eu penso que lá a pessoa envolvida teria (se) suicidado. Se tivesse acontecido na Europa, onde tem vergonha na cara, a pessoa teria renunciado. No Japão tem honra e aqui nós não temos nem honra, nem vergonha na cara e as pessoas continuam aí atuando", afirmou o governador em publicação na rede social X.

Nesta quinta-feira, Toffoli confirmou, em nota, integrar o quadro societário da empresa Maridt, que foi uma das controladoras do resort Tayayá, no Paraná. A Maridt vendeu, em 2021, participação no empreendimento a um fundo ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, acusado de liderar esquema de fraude investigado sob relatoria do próprio ministro. Toffoli afirma que não mantém relação de amizade com Vorcaro nem recebeu valores do empresário.

A declaração foi feita em nota divulgada após a Polícia Federal (PF) pedir, na quarta-feira, 11, a suspeição do ministro no caso envolvendo o Banco Master, depois de encontrar menções ao nome do magistrado no celular de Vorcaro.