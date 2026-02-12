Flávio defende reformas e privatizações, mas evita falar sobre volta de teto de gastos

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, defendeu nesta quinta-feira, 12, a realização de reformas como a administrativa e a eleitoral, mas evitou falar se trabalhará pela volta do teto de gastos, caso seja eleito presidente. "Tem que fazer muitas reformas. Tem a reforma administrativa, tem a reforma eleitoral. A gente tem que revisitar a reforma tributária que foi feita", declarou em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Sem dar detalhes, Flávio disse que trabalhará por um Estado mais enxuto, redução da burocracia e para que o governo ajude "quem quer trabalhar", dando às pessoas "uma mentalidade de poder empreender".

Teto de gastos Flávio evitou dizer se pretende trabalhar pela volta do teto de gastos, caso eleito. "Não quero entrar em detalhes do que vou propor. Tem tanta gente que está estudando comigo e que vamos começar a tomar decisões juntos. Mas queremos trazer previsibilidade, trazer despesas para dentro do Orçamento", falou. Privatizações

O senador voltou a defender as privatizações, mas disse que ainda precisa estudar o que será desestatizado. "Sou muito favorável a privatizações. Uma gestão privada sempre tende a ser uma gestão focada no resultado, na qualidade do serviço prestado, mas também a gente não pode falar: vamos privatizar tudo. Tem que ver caso a caso". O senador criticou a gestão petista sobre as estatais e citou o caso dos Correios, sem confirmar que será uma das empresas privatizadas: "Os caras conseguiram quebrar uma empresa que tem um monopólio, que não tem concorrente". Flávio mencionou como bons exemplos os marcos do saneamento básico e das startups e disse que, quando assumiu, Jair Bolsonaro fez um "revogaço" de medidas burocráticas e cortou cargos comissionados, além de estimular o ambiente de negócios no Brasil.

"A mentalidade tem que ser o contrário, você tem que garantir o princípio da presunção para as empresas. A gente quer uma pessoa que faz a coisa certa, só quer andar legalzinho, quer andar livre, quer pagar os seus impostos lá, sem burocracia", falou. Cortes Flávio reafirmou a intenção de realizar cortes de gastos e de impostos, mas não deu detalhes sobre o que será reduzido.

"Não dá para falar isso aqui agora, porque é um emaranhado de impostos, é um castelo de cartas. Se você quiser tirar um imposto, você tira uma carta, vai desabar do outro lado", declarou. Também criticou o número de ministérios do governo Lula. "São 38 ministérios. Fico imaginando uma reunião do presidente da República com todos os seus ministros. Você não consegue cobrar resultado, você não consegue cobrar meta, você não consegue discutir projetos bons para a população", disse. Bolsa Família