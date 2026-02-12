Deputado pede ao TCU auditoria de US$ 2,5 milhões em gastos do Itamaraty com 30 diplomatas

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) solicitou nesta quarta-feira, 11, ao Tribunal de Contas da União (TCU) auditoria dos gastos de US$ 2,5 milhões com auxílio-moradia de 30 servidores do Itamaraty que fizeram parte da Missão do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York, em 2024. Esse caso foi revelado pelo portal Fiquem Sabendo. O parlamentar alega "ineficiência operacional", ausência de balizamento de mercado, concentração de recursos sem supervisão ativa e inércia administrativa. Kataguiri pede oitiva do Ministério Público Junto ao TCU sobre o caso.

Procurado, o Itamaraty disse que não foi notificado do ofício mencionado e por isso, não pode comentar o caso. "O Itamaraty não foi notificado do ofício mencionado, e portanto não possui a informação mínima que permitiria tecer comentários sobre o assunto mencionado", disse.

Para fundamentar o pedido, Kataguiri pediu informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre o gasto com auxílio-moradia de servidores em 2024. Os dados sobre gastos e o controle da pasta sobre esses custos foi respondida pelo ministro Mauro Vieira. Sobre o auxílio dado a 30 diplomatas, a pasta alegou que o fator de conversão é adequado. "Além de ser Nova York uma das cidades com valores de aluguel mais caros do mundo", afirmou o ministro, "o fator de conversão adotado para Nova York segue adequado". "O Itamaraty não tem notícias de suspeitas sobre a correção do pagamento dos reembolsos indenizatórios", adicionou Vieira.