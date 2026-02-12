De olho em 'timing eleitoral', Lula e Tebet devem se reunir logo após carnaval

A conversa final para definir o futuro eleitoral da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ocorrer logo após o carnaval. Aliados da ex-senadora temem que ela perca o timing de se lançar candidata caso a decisão se arraste por mais algumas semanas. Tebet já afirmou publicamente que colocou seu futuro eleitoral nas mãos de Lula. A preferência da ministra é disputar novamente uma vaga no Senado Federal, seja por São Paulo, seja por seu Estado natal, Mato Grosso do Sul.

A avaliação de interlocutores próximos é que as especulações sobre uma eventual candidatura ao Senado por São Paulo a fortaleceram, com reflexos positivos em pesquisas locais em Mato Grosso do Sul. Sem uma definição, porém, o timing eleitoral pode ser perdido.

Lula tem citado o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet como potenciais candidatos aos cargos em disputa em São Paulo - duas vagas ao Senado e o governo do Estado. Alckmin e Haddad largariam na frente da ministra, que também tem sido mencionada como possível candidata a vice, caso o ex-governador de São Paulo não integre a chapa presidencial. Internamente, a avaliação é de que dificilmente o MDB aceitaria compor como vice em uma chapa petista em outubro, o que diminui as chances de Tebet assumir esse papel neste momento. Ela não estaria inclinada a mudar de partido como "Plano A", embora já tenha sido sondada por outras siglas, como o PSB, de Alckmin. No MDB, a análise é de que há maioria favorável à neutralidade e de que a legenda não suportaria um racha nacional, correndo o risco de perder espaço, como ocorreu com o PSDB.