CGU/Carvalho: se Master corrompeu algum servidor, podemos abrir processo pela lei anticorrupção

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius de Carvalho, afirmou, nesta quinta-feira, 12, que o órgão acompanha e supervisiona a sindicância interna do Banco Central no caso Master, assim como pode processar a empresa no cenário de o banco ter corrompido algum servidor público. Ele participa do programa "Bom dia, ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"O Banco Central instaurou uma investigação interna, uma sindicância para avaliar a conduta de servidores do banco, de ex-diretores. Essa investigação pode se transformar em um processo disciplinar que pode gerar uma punição para esses servidores, inclusive a demissão. O papel da CGU é acompanhar e supervisionar essas investigações", afirmou.