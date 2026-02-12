AO VIVO: Caso Master — PF pede suspeição de Toffoli e investigações avançam no STF

AO VIVO: Caso Master — PF pede suspeição de Toffoli e investigações avançam no STFSolicitação da Polícia Federal foi enviada ao STF após menções ao ministro em mensagens encontradas em celular do banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no inquérito do Banco Master
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 12, destaca o pedido da Polícia Federal (PF) para a suspeição do ministro Dias Toffoli nas investigações do caso Banco Master, além dos avanços e das próximas etapas da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.
A Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) manifestação solicitando a suspeição do ministro Dias Toffoli após a corporação identificar menções ao magistrado em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no caso Banco Master.
O pedido foi encaminhado ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, que deverá analisar os procedimentos cabíveis diante do novo elemento apresentado nas investigações
O episódio amplia a pressão política e jurídica em torno do caso, que tem mobilizado diferentes frentes de investigação e provocado reações no Congresso, onde parlamentares cobram esclarecimentos e defendem cautela na condução do processo.
A expectativa é que novos posicionamentos do STF e da PF ocorram nos próximos dias, à medida que o material apreendido continue sendo periciado.
Outro destaque do programa é o avanço da PEC que propõe o fim da escala de trabalho 6x1, considerada uma das prioridades da agenda política recente.
A proposta prevê mudanças na jornada de trabalho e segue em tramitação no Congresso, com articulações políticas voltadas às próximas etapas de votação e negociação entre as bancadas parlamentares.
Além desses temas centrais, a edição também aborda os principais fatos políticos do dia, incluindo repercussões do cenário eleitoral e debates econômicos em curso no país, reunindo especialistas e analistas para comentar os impactos das decisões em andamento.
O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.
Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
