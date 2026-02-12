AO VIVO: Caso Master — PF pede suspeição de Toffoli e investigações avançam no STF

Caso Master — Novo pedido da PF pressiona STF e governo / Crédito: Reprodução/ OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 12, destaca o pedido da Polícia Federal (PF) para a suspeição do ministro Dias Toffoli nas investigações do caso Banco Master, além dos avanços e das próximas etapas da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. A Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) manifestação solicitando a suspeição do ministro Dias Toffoli após a corporação identificar menções ao magistrado em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no caso Banco Master.

O pedido foi encaminhado ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, que deverá analisar os procedimentos cabíveis diante do novo elemento apresentado nas investigações

O episódio amplia a pressão política e jurídica em torno do caso, que tem mobilizado diferentes frentes de investigação e provocado reações no Congresso, onde parlamentares cobram esclarecimentos e defendem cautela na condução do processo. A expectativa é que novos posicionamentos do STF e da PF ocorram nos próximos dias, à medida que o material apreendido continue sendo periciado. Outro destaque do programa é o avanço da PEC que propõe o fim da escala de trabalho 6x1, considerada uma das prioridades da agenda política recente.

A proposta prevê mudanças na jornada de trabalho e segue em tramitação no Congresso, com articulações políticas voltadas às próximas etapas de votação e negociação entre as bancadas parlamentares. Além desses temas centrais, a edição também aborda os principais fatos políticos do dia, incluindo repercussões do cenário eleitoral e debates econômicos em curso no país, reunindo especialistas e analistas para comentar os impactos das decisões em andamento. Assista