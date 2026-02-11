STF mantém 'lobista dos tribunais' em prisão de segurança máxima onde está Marcola do PCC

O Supremo Tribunal Federal manteve o decreto de prisão em regime fechado do 'lobista dos tribunais' Andreson de Oliveira Gonçalves. Apontado como 'mestre dos magos' nos autos da Operação Sisamnes - investigação sobre suposto esquema de venda de sentenças em tribunais estaduais e no Superior Tribunal de Justiça - Andreson está na Penitenciária Federal de Brasília, de segurança máxima, onde também se encontra o chefão do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, condenado a mais de 300 anos de prisão por tráfico de entorpecentes, assalto a bancos e homicídios. O criminalista Eugênio Pacelli de Oliveira, que defende Andreson, reagiu indignado. "Meu cliente está muito enfermo. Ele vai morrer na cadeia. Ou tem prova de alguma coisa que a gente não sabe, porque é anônimo, ou então estão querendo matar o cara." (leia a íntegra no final da matéria)

O lobista mantinha relações próximas com servidores de gabinetes de ministros do Superior Tribunal de Justiça e com desembargadores dos tribunais de Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul.

Em julgamento nesta quarta, 11, os ministros da 1.ª Turma fizeram maioria para rejeitar pedido de prisão domiciliar humanitária para Andreson. O primeiro voto foi do ministro Cristiano Zanin, relator. Ele foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia. Falta o voto de Flávio Dino. Em 5 de fevereiro de 2025, Andreson, por meio de seus advogados, anexou aos autos carta de próprio punho informando textualmente que estava em ala destinada a líderes de organizações criminosas violentas e que sofria ameaças constantes. "Sofro todo tipo de ameaça, mas tenho que ficar quieto porque eles fala (sic) que pode fazer mal aos meus filhos lá fora se eu falar", escreveu. O 'lobista dos tribunais' foi preso em novembro de 2024. Meses depois, sob alegação de enfrentar um quadro de saúde debilitado, conseguiu ser transferido para prisão domiciliar em Primavera do Leste, interior do Mato Grosso. Em novembro do ano passado, Zanin mandou Andreson de volta ao regime fechado.

No julgamento desta quarta, o ministro destacou. "A mera solicitação de assistência à família para suporte com medicamentos não importa, como assinalado pela Procuradoria-Geral da República, reconhecimento da impossibilidade de se garantir tratamento adequado ao custodiado. Ao contrário, relatório circunstanciado encaminhado pelo diretor da Penitenciária Federal de Brasília revela que o custodiado tem recebido assistência médica e nutricional adequadas." Segundo o ministro, 'ausente demonstração de alteração do quadro fático que ensejou a transferência do custodiado para o estabelecimento prisional em que se encontra, não vislumbro razões para reforma da decisão agravada'. Operação Sisamnes

Relatório da Operação Sisamnes mostra engrenagem que teria sido adotada por Andreson Gonçalves, o 'mestre dos magos', para branquear valores em larga escala de suposto esquema que chegou às portas do STJ envolvendo assessores de ministros. O STJ diz que não comenta processos que correm no Supremo. Suspeito de encabeçar uma rede de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça e em Cortes estaduais, Andreson estruturou uma 'engenhosa cadeia de lavagem de dinheiro municiada de pelo menos 14 operadores diretos, baixa rastreabilidade e movimentações diárias que superaram R$ 10 milhões', segundo inquérito da Polícia Federal. Um dos operadores do esquema atribuído a Andreson o tratava como o 'mestre dos magos', em deferência a seu amplo domínio na ocultação de ativos arrecadados via corrupção.

A PF indica que o lobista, por meio de uma empresa de fachada de transporte de cargas, operou um 'quadro de invisibilidade' que branqueou cifras milionárias por anos até ser alcançado pelos federais. Segundo a PF, Andreson arquitetou sofisticado método de lavagem de dinheiro com o auxílio de advogados, servidores do STJ, consultores jurídicos e outros lobistas. O grupo adotou dois "vetores preferenciais" para executar movimentações ilícitas, dizem os investigadores. Os investigadores também alegam que Andreson de Oliveira articulava um esquema de venda de sentenças que envolvia antecipação de minutas, promessas de influência sobre ministros e contratos milionários de advocacia para disfarçar o repasse de valores.