Tarcísio de Freitas, sobre Kassab: Ficar em São Paulo não tem nada a ver com submissão

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), respondeu nesta sexta-feira, 30, à declaração de seu secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), que disse que "uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade; outra coisa é submissão". Durante coletiva de imprensa na capital paulista, Tarcísio afirmou que sua relação com Bolsonaro "não tem nada a ver com submissão". "A decisão de ficar em São Paulo não tem nada a ver com submissão. É uma decisão que eu estou dizendo, e não é nenhuma novidade", disse o chefe do Executivo paulista. "Eu tenho a minha linha própria, independente, mas sou um cara de time, de grupo, e vou continuar sendo."

Tarcísio afirmou que mantém um compromisso pessoal com a gratidão e a lealdade com Bolsonaro, valores que, segundo ele, aprendeu "tanto nas Forças Armadas quanto em casa, com os pais, e a partir de sua fé". Disse ainda que reconhece e valoriza aqueles que lhe estenderam a mão e abriram portas em momentos decisivos, observando que o apoio é mais fácil quando as pessoas estão em situação favorável.