Roseana Sarney tem alta após nova internação por pneumonia

A deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA) voltou a ser internada nesta semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia. Ela recebeu alta nesta sexta-feira, 30. Roseana atualizou o estado de saúde em um vídeo publicado nas redes sociais e afirmou que segue em recuperação.

Aos 72 anos, Roseana trata um câncer de mama triplo-negativo, considerado um dos subtipos mais agressivos da doença. No dia 18 de janeiro, ela havia sido internada com pneumonia e recebido alta dois dias depois, mas precisou retornar ao hospital.