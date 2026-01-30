Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roseana Sarney tem alta após nova internação por pneumonia

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA) voltou a ser internada nesta semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia. Ela recebeu alta nesta sexta-feira, 30.

Roseana atualizou o estado de saúde em um vídeo publicado nas redes sociais e afirmou que segue em recuperação.

Aos 72 anos, Roseana trata um câncer de mama triplo-negativo, considerado um dos subtipos mais agressivos da doença. No dia 18 de janeiro, ela havia sido internada com pneumonia e recebido alta dois dias depois, mas precisou retornar ao hospital.

Segundo a deputada, uma cirurgia está prevista para a próxima semana. Por orientação médica, a última sessão de quimioterapia, marcada para o dia 27 de janeiro, foi suspensa.

Roseana foi a primeira mulher eleita governadora de um Estado brasileiro. Filha do ex-presidente José Sarney, comandou o Maranhão por quatro mandatos, foi senadora e atuou como líder do governo no Congresso Nacional.

