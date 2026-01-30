PSD definirá candidato ao Planalto até 15 de abril, diz Kassab

O presidente do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, afirmou que a sigla definirá até o dia 15 de abril o seu candidato à Presidência da República. A disputa envolve os governadores Eduardo Leite (RS), Ratinho Júnior (PR) e Ronaldo Caiado (GO). A declaração foi dada nesta sexta-feira, 30, à CNN Brasil. "O critério é político. A avaliação vai ser feita ao longo desses 60 dias. Até 15 de abril deve estar escolhido esse nome. Os três estão muito bem preparados, são três governadores com aprovação extraordinária", afirmou.

Segundo Kassab, diversos fatores serão considerados na escolha. "Valem muito pesquisa, perspectiva, capacidade de agregar no segundo turno, desenvolvimento da pré-campanha e repercussão", disse.

Na terça-feira, 27, Ronaldo Caiado anunciou sua filiação ao PSD para manter a pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Como mostrou o Estadão, a entrada do governador no partido reforçou, entre integrantes da ala não governista do MDB, a possibilidade de uma aliança entre as duas siglas na disputa presidencial de 2026. Enquanto o PSD reúne três pré-candidatos, no MDB já há sugestões para uma eventual composição, incluindo o nome da deputada federal Simone Marquetto como possível vice. Apesar de demonstrar interesse em disputar a Presidência, Caiado afirmou que respeitará a decisão do partido caso não seja escolhido como candidato.

Relação com Tarcísio em debate Kassab, que também ocupa o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, declarou nesta quinta-feira, 29, que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) precisa deixar clara a diferença entre gratidão política e submissão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade; outra coisa é submissão", afirmou em entrevista ao UOL News. Tarcísio respondeu dizendo que sua relação com Bolsonaro é baseada em amizade e lealdade, e negou qualquer tipo de subordinação política. "É nesse momento difícil que os amigos aparecem para dizer 'estou contigo, conta comigo'. Isso não tem absolutamente nada a ver com submissão. Absolutamente nada a ver", declarou.