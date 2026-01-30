Presidente Lula chega a hospital em Brasília para fazer cirurgia de catarata

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada no Hospital de Olhos CBV, por volta das 7h20 desta sexta-feira, 30, para iniciar os procedimentos da cirurgia de catarata no olho esquerdo a que será submetido. Considerado por especialistas como de rápida recuperação, o procedimento não teve horário e local divulgados oficialmente.

Na quinta-feira, 29, Lula passou pelos exames pré-operatórios e cumpriu agenda apenas na Granja do Torto, uma das residências oficiais. Este será o terceiro procedimento médico realizado pelo presidente durante seu terceiro mandato, iniciado em 2023.