Malta: Bolsonaro erguido por Deus e quem não gostar bata a cabeça

Magno Malta diz que Bolsonaro foi "erguido por Deus" e "quem não gostar dê uma cabeçada na parede"Senador diz que o ex-presidente tem "legado intransferível" e destaca que candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência está consolidada
O senador Magno Malta (PL-ES) afirmou, nesta sexta-feira, 30, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi “levantado por Deus”, e disse que “quem não gostar disso que dê uma cabeçada na parede”. Fala ocorreu durante evento de lançamento de pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) ao Governo do Ceará.
“Quem levantou Bolsonaro foi Deus, quem não gostar disso que dê uma cabeçada na parede. E o legado de Jair Bolsonaro é um legado que é intransferível”, disse o parlamentar bolsonarista. Ele acrescentou: “O nome de Jair Bolsonaro, as pessoas que votam, enxergam nesse nome, hoje, o catalisador”.
Ao comentar sobre o senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL), Malta destacou que o filho do ex-presidente tem pré-candidatura “consolidada”.
Para Magno, a rejeição ao senador seria consequência direta da polarização política e avaliações negativas atribuídas a Flávio, em pesquisas de opinião, não representariam obstáculo real.
“A história de que ele tem muita rejeição, é lógico, ninguém precisa ser especialista em nada. Aliás, instituto de pesquisa não é entidade filantrópica. Ninguém monta instituto de pesquisa para não ganhar dinheiro (…) Quem vota no Lula não gosta do Flávio, essa é a rejeição. Só que a aceitação do Flávio é um pouco maior do que a rejeição. E ele vai ganhar do Lula”, projetou.
Veja vídeo:
Malta ainda criticou o que chama de “cultura woke”, afirmando que o ex-presidente Bolsonaro foi perseguido por enfrentá-la. “Essa cultura woke foi enfrentada por ele, e o sistema tenta bani-lo por causa disso, como aconteceu nos Estados Unidos”, declarou, acrescentando que o ex-presidente também teria incomodado ao “revelar toda essa podridão que o Brasil vê nesse momento”.
Apoio a Girão no Ceará
Malta descreve Girão como “o número um do Senado”. Ele menciona ter ligado para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e para o presidente do PL Ceará e deputado federal, André Fernandes, para avisar que estaria prestigiando Girão no Cariri.
“Eu não poderia deixar de vir aqui e avisei para o presidente nacional do meu partido. Liguei para o André, (…) Gosto muito do André, é um menino conservador também. Acho que problemas paroquiais, quem é de fora não tem que se meter”, disse.
Em novembro deste ano, no primeiro evento de pré-candidatura de Girão ao Governo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) defendeu a candidatura do senador e desautorizou a aproximação do PL com o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB), até então costurada por André Fernandes.
Na ocasião, Michelle comentou indiretamente sobre Ciro: “A pessoa continua dizendo que a família é de ladrão, é de bandidos, compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas, quando fala das joias. Não tem como”.