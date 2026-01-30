Malta: Bolsonaro erguido por Deus e quem não gostar bata a cabeça

Senador Magno Malta participa de coletiva de imprensa em evento de lançamento de pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) ao Governo do Estado, nesta sexta-feira, 30 / Crédito: Aurélio Alves/O POVO; Beatriz Silva/ O POVO

O senador Magno Malta (PL-ES) afirmou, nesta sexta-feira, 30, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi “levantado por Deus”, e disse que “quem não gostar disso que dê uma cabeçada na parede”. Fala ocorreu durante evento de lançamento de pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) ao Governo do Ceará. “Quem levantou Bolsonaro foi Deus, quem não gostar disso que dê uma cabeçada na parede. E o legado de Jair Bolsonaro é um legado que é intransferível”, disse o parlamentar bolsonarista. Ele acrescentou: “O nome de Jair Bolsonaro, as pessoas que votam, enxergam nesse nome, hoje, o catalisador”.

Ao comentar sobre o senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL), Malta destacou que o filho do ex-presidente tem pré-candidatura “consolidada”.