Lula deixa hospital após cirurgia de catarata no olho esquerdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou na manhã desta sexta-feira, 30, o hospital, em Brasília, onde foi submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Lula chegou ao hospital por volta das 7h20. A cirurgia, segundo apurou o Broadcast Político, estava prevista para as 8h. O presidente deixou o local às 10h04 com o comboio presidencial. O CBV Hospital de Olhos, onde Lula fez o procedimento, fica na Asa Sul, em Brasília, próximo ao hospital Sírio-Libanês.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência não deu informações sobre a cirurgia desde a tarde de quinta-feira, 29, quando informou que o presidente passou por exames e faria o procedimento desta sexta. Não informou, porém, o horário e nem o local. Tampouco divulgou informações, até este momento, sobre a cirurgia ou o período de recuperação do presidente.