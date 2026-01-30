Kassab, sobre Tarcísio candidato a presidente: Ele postergou decisão, mas já definiu que não
O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira, 30, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) postergou a sua decisão sobre concorrer ou não à Presidência da República. No entanto, na avaliação de Kassab, agora Tarcísio já definiu que disputará a reeleição no Estado.
"Em função das demandas das pessoas, entendendo que ele poderia ser um bom candidato a presidente, um bom presidente da República o que eu também acho, ele postergou sua decisão", disse o líder do PSD em coletiva de imprensa após participar de painel no lançamento do Plano de Voo 2026 da Amcham na B3. "Agora amadureceu bastante e já definiu."
O dirigente afirmou que o PSD sempre manteve a posição de lançar candidatura própria à Presidência da República, com exceção do cenário em que Tarcísio entrasse na disputa. Segundo ele, o partido avalia estar no momento adequado para tomar a decisão e conta hoje com três nomes competitivos: os governadores Ronaldo Caiado (Goiás), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Júnior (Paraná). De acordo com ele, a meta é definir qual será o postulante ao Planalto até 15 de abril.
Kassab reiterou que Tarcísio sempre deixou claro que a sua preferência era ser candidato a governador em 2026, apesar de ter postergado sua decisão final até agora. "Ele tirou esse tema de pauta no dia de ontem [quinta, 29]. Foi uma decisão de amadurecimento. Ele integra um grupo, um partido, que definiu acompanhar a indicação do presidente (Jair) Bolsonaro na indicação do Flávio como candidato", disse.