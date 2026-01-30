Kassab, sobre Tarcísio candidato a presidente: Ele postergou decisão, mas já definiu que não

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira, 30, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) postergou a sua decisão sobre concorrer ou não à Presidência da República. No entanto, na avaliação de Kassab, agora Tarcísio já definiu que disputará a reeleição no Estado.

"Em função das demandas das pessoas, entendendo que ele poderia ser um bom candidato a presidente, um bom presidente da República o que eu também acho, ele postergou sua decisão", disse o líder do PSD em coletiva de imprensa após participar de painel no lançamento do Plano de Voo 2026 da Amcham na B3. "Agora amadureceu bastante e já definiu."