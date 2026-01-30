Kassab sobre ser vice de Tarcísio em SP: seria um privilégio, mas não é obstinação

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira que seria um "privilégio" ser candidato a vice-governador na chapa do chefe do Executivo paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em 2026 e disse que a decisão será do atual mandatário. Nos bastidores, sabe-se que Kassab vem articulando para ocupar o cargo de vice, que já pertence ao seu partido, com Felício Ramuth. Até o momento, o líder do PSD afirma publicamente que vai atuar apenas nas articulações este ano.

"Evidente que seria um privilégio, mas não é obstinação. A vida pública não pode ser movida por desejo pessoal", disse Kassab em coletiva de imprensa após painel no lançamento do Plano de Voo da Amcham 2026, na B3. "Quem coordena é o governador. O partido participa, mas sob o comando dele. Ele terá liberdade para fazer essa escolha."