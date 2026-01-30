Direita está unida com Flávio Bolsonaro; candidato do PSD será de centro-direita, diz Kassab

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira, 30, que a direita está unida em torno da candidatura à Presidência da República de Flávio Bolsonaro, enquanto a candidatura do PSD será de centro-direita.

"O nosso candidato é de centro-direita, então a vantagem é que avança para o centro, e isso pode nos levar a segundo turno. É nossa esperança", disse Kassab, durante evento Amcham Plano de Voo 2026, na capital paulista.