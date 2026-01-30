Prefeito de Aquiraz defende Júnior Mano para o Senado

￼BRUNO Gonçalves é prefeito de Aquiraz / Crédito: Marcelo Bloc/O POVO

O prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PSB), voltou a defender a candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) ao Senado Federal nas eleições deste ano. Segundo Bruno Gonçalves, Mano não só é o candidato de Cid Gomes ao Senado, como também dos prefeitos do Ceará. “O Júnior é o candidato do Cid ao Senado, mas mais do que isso, o Júnior é o candidato dos prefeitos. Acho que em torno de 60% dos prefeitos querem o deputado Júnior Mano”, afirmou o gestor de Aquiraz. “Existem umas seis dezenas a sete de prefeitos que hoje pedem ao governador Elmano, ao ministro Camilo, para que Júnior Mano seja indicado para vaga do Cid no Senado, para que todos os prefeitos possam ter um senador que visite a sua cidade”, acrescentou.

O pai de Bruno e ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves (PSB), também defende a pré-candidatura de Júnior Mano ao Senado.

Acilon afirmou que Cid Gomes segue convicto na ideia de não concorrer à reeleição. Diferentemente de parte dos filiados ao PSB, que tentam convencer Cid a disputa a recondução ao cargo, o ex-prefeito defendeu Mano para a disputa por uma das cadeiras no Senado Federal. “O Júnior é um quadro novo que tem tudo para fazer um bom trabalho no Senado”, afirmou ao O POVO na semana passada. Cid aliado de Elmano O prefeito de Aquiraz descartou qualquer possibilidade de distanciamento entre o senador Cid Gomes (PSB) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Ao O POVO, Gonçalves afirmou que Cid mantém-se ao lado do governo por ser um “projeto criado por ele”.

A declaração de Bruno ocorre em meio a críticas dos irmãos Ferreira Gomes, Ivo e Lia Gomes, ambos do PSB, a Camilo Santana. Adicionando às especulações, o prefeito de Massapê e ex-presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes (PSDB), disse acreditar que os irmãos estarão unidos ao ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) nas eleições deste ano. Na conta, ele também incluiu Cid Gomes. No início das especulações sobre Ciro no Ceará, Cid Gomes já declarou que uma possível candidatura do irmão ao governo seria para ele o “maior constrangimento da vida” e garantiu ter compromisso com a reeleição de Elmano. Na última semana, o senador criticou a possibilidade de Camilo deixar o Ministério da Educação, o que o transformaria num "fantasma" para Elmano, já que o ex-governador tem alta popularidade. Bastidores apontam Camilo para disputar um retorno ao Palácio da Abolição em caso das pesquisas apontarem dificuldade — o ministro insiste que o candidato é Elmano.