Operação da PF apura desvios de emendas Pix de deputado federal do Acre usados para pagar show

Autor Agência Estado
A Polícia Federal (PF) deflagrou operação nesta quinta-feira, 29, para apurar suspeitas de desvios em emendas Pix enviadas pelo deputado federal Eduardo Velloso (União-AC) para uma prefeitura do Acre. O parlamentar é um dos alvos de mandados de busca e apreensão.

O parlamentar destinou R$ 912 mil para a prefeitura de Sena Madureira contratar shows musicais em setembro de 2024. A PF apura suspeitas de que houve desvios de parte desses recursos.

A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A PF cumpre 14 mandados de busca e apreensão no Acre e no Distrito Federal.

Esse tipo de emenda permite repasses diretos do governo federal a prefeituras, sem necessidade de convênios para justificar a aplicação dos recursos ou prestação de contas prévias.

A defesa do deputado ainda não havia se manifestado até a publicação desta matéria. A PF apura suspeitas dos crimes de fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

