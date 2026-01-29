Operação da PF apura desvios de emendas Pix de deputado federal do Acre usados para pagar show

A Polícia Federal (PF) deflagrou operação nesta quinta-feira, 29, para apurar suspeitas de desvios em emendas Pix enviadas pelo deputado federal Eduardo Velloso (União-AC) para uma prefeitura do Acre. O parlamentar é um dos alvos de mandados de busca e apreensão.

O parlamentar destinou R$ 912 mil para a prefeitura de Sena Madureira contratar shows musicais em setembro de 2024. A PF apura suspeitas de que houve desvios de parte desses recursos.