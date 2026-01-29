Lula passa por exames pré-operatórios para cirurgia de catarata que acontece nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira, 30, segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República. Na manhã desta quinta-feira, 29, o petista passou por exames pré-operatórios para realizar o procedimento. Nesta tarde, o presidente segue rotina de trabalho na Granja do Torto.

Lula passou por outros dois procedimentos durante seu terceiro mandato, que teve início em 2023. Ainda em 2023, ele realizou uma infiltração na região do quadril com o objetivo de amenizar dores decorrentes de uma artrose. Também conhecido como osteoartrose, esse problema é caracterizado pelo desgaste das cartilagens articulares, que são os tecidos que revestem a extremidade dos ossos.