Lula já me comunicou que Miriam Belchior assumirá a Casa Civil, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, assumirá o ministério em seu lugar quando ele deixar o cargo para disputar as eleições. Rui disse que já foi comunicado por Lula sobre o assunto.

"Eu saio no final de março, último dia de março, deixo o governo. Quem assume, o presidente Lula já me comunicou e comunicou a Miriam também, que ela assume o ministério. Ela já foi ministra do Planejamento, é uma pessoa excepcional, trabalha muito, é uma técnica competente e assume o ministério no início de abril. Não vai ter nenhuma descontinuidade, a equipe é a mesma", declarou em entrevista à Rádio 95 FM de Jequié (BA).