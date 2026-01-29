Kassab diz que candidato do PSD será escolha 'política' e que eleitor é próximo do bolsonarismo

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou nesta quinta-feira, 28, em entrevista à Globonews, que o processo de escolha do candidato presidencial do seu partido terá "solução política". Atualmente, são três os postulantes: os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; do Paraná, Ratinho Júnior; e de Goiás, Ronaldo Caiado. "Nós temos o entendimento - e os três estão de acordo - de que haverá uma solução política conduzida pela direção do partido, que ouvirá as principais lideranças do partido no País", disse Kassab. "A pesquisa do momento é importante, evidente, mas quando você fala em solução política, ela envolve uma série de outros fatores: perspectivas, relacionamento, enfim."

Kassab salientou que a escolha se dará por meio de um conjunto de fatores analisados. Ele admitiu não saber exatamente quais serão, mas será harmônica. Segundo ele, a realização de prévias carregam consigo o risco de indicar crise interna.