Haddad sobre negativa em ser candidato em 2026: campo progressista tem bons nomes

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta quinta-feira, 29, que há nomes relevantes no campo partidário progressista, com resultados mostrados nas eleições de 2022. Em entrevista ao portal Metrópoles, ele voltou a indicar que não é seu desejo ser candidato em 2026.

Haddad citou como "grande quadro" o atual governador do Piauí pelo PT, Rafael Fonteles, eleito em primeiro turno nas eleições de 2022. Ainda sobre as eleições, o atual ministro da Fazenda ressaltou ter "todo interesse" em ajudar a formular um plano de governo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputará a segunda reeleição.