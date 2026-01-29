'Gás do Povo, lançado pelo governo, é um grande avanço para o Brasil', diz Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou um vídeo na rede social Instagram em que enaltece o programa Gás do Povo, lançado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para oferecer gás de cozinha gratuitamente a 15 milhões de famílias.

Na postagem, desta quinta-feira, 29, Motta reafirma a previsão de que ocorra na semana que vem a votação da Medida Provisória que viabiliza o programa. "O programa Gás do Povo, lançado pelo governo federal, é um grande avanço para o Brasil. Por isso, já na semana que vem, quando a Câmara retoma os seus trabalhos, votaremos a Medida Provisória que cria o programa", declarou o presidente da Câmara.