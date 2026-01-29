Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Estamos em ano eleitoral, subindo nas pesquisas', diz deputado após receber PF em casa

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O deputado Eduardo Velloso (União Brasil-AC) afirmou nesta quinta-feira, 28 - após ter endereços vasculhados pela Polícia Federal em uma investigação sobre irregularidades em emendas PIX - que tem "certeza de sua inocência" e que o papel de todo parlamentar "é destinar, sim, emendas a todos os municípios".

Deflagrada na manhã desta quinta-feira, 29, a Operação Graco cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e investiga uma emenda de Velloso, que destinou R$ 912 mil à prefeitura de Sena Madureira, a 145 quilômetros de Rio Branco, para a contratação de shows musicais em setembro de 2024. A Polícia Federal apura suspeitas de desvio de parte desses recursos, que foram recebidos na gestão do ex-prefeito Mazinho Serafim (PSDB).

"Hoje recebi aqui na minha casa a Polícia Federal. Tratei eles cordialmente, como eles merecem. Depois de vasculharem todos os cômodos e milhares de papéis, eles levaram o meu celular e meu tablet", explicou o deputado em vídeo postado em suas redes sociais.

"Eu quero esclarecer aqui a todos vocês que eu tenho fé em Deus e certeza da minha inocência. O nosso papel é destinar, sim, emendas a todos os municípios, assim como fizemos para os municípios aqui do Acre, os 22 municípios", seguiu Velloso.

Durante as buscas da PF nos 14 endereços, foram apreendidos R$ 15 mil em espécie, três veículos de luxo, uma arma de fogo, além de celulares e computadores.

No vídeo, o deputado sugere que a operação da PF tenha um viés político. Pré-candidato ao Senado, ele afirma que sua performance nas pesquisas motivou as diligências.

"Estamos em ano eleitoral e subindo muito nas pesquisas. Como pré-candidato ao Senado, eu sei que isso está incomodando muita gente. Mas estamos firmes, trabalhando e caminhando para que o nosso povo tenha mais saúde, mais educação", disse o deputado.

A emenda Pix investigada pelos federais é uma modalidade de repasse direto do governo a prefeituras, sem necessidade de convênios ou de prestação de contas prévia sobre a aplicação dos recursos. A Polícia Federal apura suspeitas de fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

"Com fé em Deus, rapidamente tudo será esclarecido", concluiu o parlamentar.

COM A PALAVRA, O DEPUTADO FEDERAL EDUARDO VELLOSO (UNIÃO-AC)

O deputado federal Eduardo Velloso informa que tomou conhecimento, nesta quinta-feira (29), da operação deflagrada pela Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), que apura a aplicação de recursos oriundos de emenda parlamentar destinada ao município de Sena Madureira.

O parlamentar esclarece que a destinação da emenda seguiu rigorosamente os trâmites legais previstos na legislação vigente. Após a transferência dos recursos ao município, a responsabilidade pela execução, contratação de serviços e fiscalização da aplicação do dinheiro público é exclusiva da gestão municipal, não cabendo ao deputado qualquer ingerência sobre esses procedimentos.

Eduardo Velloso reforça que sempre atuou com transparência, responsabilidade e respeito às instituições, e se coloca à inteira disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários, confiante de que os fatos serão devidamente apurados e esclarecidos no curso da investigação.

O deputado reafirma sua convicção de que agiu dentro da legalidade e reitera seu compromisso com o uso correto dos recursos públicos, o fortalecimento do controle institucional e a plena colaboração com a Justiça.

