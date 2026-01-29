'Estamos em ano eleitoral, subindo nas pesquisas', diz deputado após receber PF em casa

O deputado Eduardo Velloso (União Brasil-AC) afirmou nesta quinta-feira, 28 - após ter endereços vasculhados pela Polícia Federal em uma investigação sobre irregularidades em emendas PIX - que tem "certeza de sua inocência" e que o papel de todo parlamentar "é destinar, sim, emendas a todos os municípios". Deflagrada na manhã desta quinta-feira, 29, a Operação Graco cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e investiga uma emenda de Velloso, que destinou R$ 912 mil à prefeitura de Sena Madureira, a 145 quilômetros de Rio Branco, para a contratação de shows musicais em setembro de 2024. A Polícia Federal apura suspeitas de desvio de parte desses recursos, que foram recebidos na gestão do ex-prefeito Mazinho Serafim (PSDB).

"Hoje recebi aqui na minha casa a Polícia Federal. Tratei eles cordialmente, como eles merecem. Depois de vasculharem todos os cômodos e milhares de papéis, eles levaram o meu celular e meu tablet", explicou o deputado em vídeo postado em suas redes sociais.

"Eu quero esclarecer aqui a todos vocês que eu tenho fé em Deus e certeza da minha inocência. O nosso papel é destinar, sim, emendas a todos os municípios, assim como fizemos para os municípios aqui do Acre, os 22 municípios", seguiu Velloso. Durante as buscas da PF nos 14 endereços, foram apreendidos R$ 15 mil em espécie, três veículos de luxo, uma arma de fogo, além de celulares e computadores. No vídeo, o deputado sugere que a operação da PF tenha um viés político. Pré-candidato ao Senado, ele afirma que sua performance nas pesquisas motivou as diligências.

"Estamos em ano eleitoral e subindo muito nas pesquisas. Como pré-candidato ao Senado, eu sei que isso está incomodando muita gente. Mas estamos firmes, trabalhando e caminhando para que o nosso povo tenha mais saúde, mais educação", disse o deputado. A emenda Pix investigada pelos federais é uma modalidade de repasse direto do governo a prefeituras, sem necessidade de convênios ou de prestação de contas prévia sobre a aplicação dos recursos. A Polícia Federal apura suspeitas de fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. "Com fé em Deus, rapidamente tudo será esclarecido", concluiu o parlamentar.

COM A PALAVRA, O DEPUTADO FEDERAL EDUARDO VELLOSO (UNIÃO-AC) O deputado federal Eduardo Velloso informa que tomou conhecimento, nesta quinta-feira (29), da operação deflagrada pela Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), que apura a aplicação de recursos oriundos de emenda parlamentar destinada ao município de Sena Madureira. O parlamentar esclarece que a destinação da emenda seguiu rigorosamente os trâmites legais previstos na legislação vigente. Após a transferência dos recursos ao município, a responsabilidade pela execução, contratação de serviços e fiscalização da aplicação do dinheiro público é exclusiva da gestão municipal, não cabendo ao deputado qualquer ingerência sobre esses procedimentos.