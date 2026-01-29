Eleições 2026: PT cobra esforço de militantes, em meio a pressão por candidatura de Haddad

O Partido dos Trabalhadores (PT) cobrou um esforço de sua militância para reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleger bancadas maiores na Câmara e no Senado e também governadores. Apesar de a mensagem ser em tom genérico, a cobrança se soma ao que alguns petistas têm dito pública e reservadamente para que seus principais filiados sejam candidatos neste ano. A resolução da Executiva Nacional do PT, divulgada na noite desta quinta-feira, 29, fala que essa eleição "terá caráter histórico" e que a "reeleição do presidente Lula é condição estratégica para consolidar a democracia, derrotar o bolsonarismo, vertente brasileira do fascismo, os projetos antinacionais, antipovo e aprofundar as transformações iniciadas no Brasil, voltadas à superação das desigualdades e a um novo projeto de desenvolvimento nacional, soberano, sustentável e inclusivo".

Na quarta-feira, 28, em conversa com jornalistas, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, usou o mesmo termo ("histórico") para se referir ao momento atual e cobrar que as principais figuras do PT sejam candidatas, entre elas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"A tarefa que se coloca para 2026 exige, além da reeleição do presidente Lula, a construção de uma maioria democrática e popular no Congresso Nacional. É fundamental que nossa campanha dialogue com o povo brasileiro sobre a importância de eleger deputados(as), senadores(as) e governadores(as) do PT e dos partidos comprometidos com o projeto liderado por Lula", afirmou a legenda. O documento não cobra em nenhum momento que figuras públicas sejam candidatas, mas reforça em diversos trechos a necessidade de encarar o momento com seriedade. Fala, por exemplo, que esta será a "grande batalha política de 2026". "2026 é o ano para reafirmar que o Brasil escolhe a democracia, a justiça social, a soberania nacional e o futuro. E essa escolha passa, necessariamente, pela reeleição do presidente Lula, pela eleição de muitos(as) governadores(as) e de uma maioria parlamentar na Câmara e no Senado comprometida com esse projeto e pela derrota definitiva do bolsonarismo como projeto de poder", disse.