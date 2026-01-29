Deputado do Acre é alvo de operação da PF para apurar desvios de emendas Pix para pagar show

O deputado federal Eduardo Velloso (União-AC) foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 29, que apura suspeitas de desvios em emendas Pix para uma prefeitura do Acre. Em nota, o deputado informou que "a destinação da emenda seguiu rigorosamente os trâmites legais previstos na legislação vigente".

Médico oftalmologista, Velloso, de 49 anos, nasceu em Rio Branco, no Acre, e entrou na política em 2022, quando se candidatou a deputado federal. Ele foi eleito com 16.786 votos.

O deputado chegou a assumir temporariamente uma cadeira no Senado Federal como primeiro suplente do senador Márcio Bittar, durante um período de licença do parlamentar. Em dezembro de 2023, Velloso oficializou um pedido de afastamento do cargo por quatro meses. O deputado alegou problemas familiares para a decisão. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o parlamentar destinou R$ 912 mil para a prefeitura de Sena Madureira contratar shows musicais em setembro de 2024. A PF apura suspeitas de que houve desvios de parte desses recursos.

Durante as buscas da Polícia Federal, foram apreendidos R$ 15 mil em espécie, três veículos de luxo, uma arma de fogo, além de celulares e computadores. A PF apura suspeitas dos crimes de fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Veja na íntegra o posicionamento de Velloso: "O deputado federal Eduardo Velloso informa que tomou conhecimento, nesta quinta-feira, 29, da operação deflagrada pela Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), que apura a aplicação de recursos oriundos de emenda parlamentar destinada ao município de Sena Madureira.