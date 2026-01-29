Bolsonaro faz elogios a Caiado e vê 'com bons olhos' candidatura ao Planalto, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez elogios à candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), à Presidência da República e que o pleito dele e outros governadores como Ratinho Junior (PSD), do Paraná, Romeu Zema (Novo), de Minas, e Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, fortalecem a direita na disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva. Tarcísio visitou Bolsonaro nesta quinta-feira, 29, na Papudinha, em Brasília. Ele estava acompanhado do vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente.

"O presidente viu com bons olhos. O presidente elogiou o Caiado para mim. O presidente tem um apreço pelo Caiado, uma consideração pelo trabalho que o Caiado fez ao longo da sua trajetória política. O presidente entende que é uma candidatura que soma também com esse projeto, que no final vai estar todo mundo junto contra o PT, não tenha dúvida disso", disse Tarcísio.

Nesta terça-feira, 27, Caiado anunciou a desfiliação do União Brasil para completar a migração ao PSD, que tem outros dois candidatos à Presidência. Bolsonaro também viu essa mudança com bons olhos, segundo Tarcísio. "O presidente então vê com esperança também e viu um movimento acertado e ficou satisfeito", afirmou Tarcísio. Caiado diz aceitar a escolha do presidente do PSD, Gilberto Kassab, para ser o candidato ao Palácio do Planalto em 2026. "Aquele que for escolhido (para ser candidato) levará essa bandeira de resgate daquilo que o povo espera: caráter, honra, independência intelectual para governar esse país. O que sair daqui candidato terá o apoio dos demais", disse o governador.