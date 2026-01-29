Após adiar encontro, Tarcísio deve visitar Bolsonaro na Papudinha nesta quinta-feira, 29

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), deve visitar nesta quinta-feira, 29, o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, em Brasília. Este será o primeiro encontro entre os dois desde o lançamento da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência da República. Inicialmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes havia autorizado que Tarcísio se encontrasse com o ex-presidente na última quinta-feira, 22. No entanto, o governador cancelou a visita um dia antes. Segundo a Secretaria de Comunicação do Estado, o cancelamento foi necessário em razão de "compromissos em São Paulo". Naquele dia, a agenda oficial de Tarcísio listava compromissos internos no Palácio dos Bandeirantes entre às 11h e às 20h.

O Estadão apurou, no entanto, que Tarcísio optou por cancelar o encontro após avaliar que a conversa poderia servir para pressioná-lo a apoiar de forma mais explícita a candidatura de Flávio. Antes do adiamento do encontro, o senador afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que Tarcísio ouviria do ex-presidente que "está fazendo um grande trabalho como governador", mas que as eleições presidenciais estariam "descartadas" para ele.

O cancelamento foi alvo de críticas de bolsonaristas, inclusive do vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo (PL-SP), que classificou a decisão como um "equívoco". Questionado sobre o assunto, Flávio disse à emissora CNN Brasil que "só Tarcísio pode falar por que adiou a visita". Moraes autorizou que a reunião desta quinta-feira (29) ocorra das 11h às 13h. No mesmo despacho, assinado na última quinta-feira, o ministro também autorizou as visitas do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge Oliveira, entre às 11h e às 13h de quarta-feira, 28, e do senador Rogério Marinho (PL-RN), entre às 8h e às 10h de sexta-feira, 30. Bolsonaro está preso na Papudinha desde 15 de janeiro, quando foi transferido da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde permaneceu por pouco mais de um mês. Ele cumpre pena após ser condenado a 27 anos e três meses de reclusão pelo STF no julgamento do núcleo central da trama golpista.