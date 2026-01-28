Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Todos têm que entrar em campo', diz Gleisi ao defender Haddad candidato em 2026

'Todos têm que entrar em campo', diz Gleisi ao defender Haddad candidato em 2026

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, voltou a dizer nesta quarta-feira, 28, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ser candidato nas eleições de 2026. Segundo a ministra, todos os auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que possuem força eleitoral precisam "vestir a camisa" para enfrentar a direita nos Estados.

"Nós não temos o direito de deixar a extrema direita a voltar a governar este país. Esse é o compromisso que esse campo progressista tem e Lula tem essa clareza dessa responsabilidade. Por isso, acho que, em uma situação como essa, em que temos um enfrentamento grande e está em risco um projeto de país e a democracia, todos têm que entrar em campo, todos têm que vestir a camisa e fazer aquilo que melhor sabem fazer na disputa eleitoral", afirmou a ministra.

"Eu defendo que todos os quadros nossos, inclusive o ministro (Fernando) Haddad, sejam candidatos nesse processo eleitoral. Nós precisamos disso, nós precisamos fazer essa disputa nos Estados com a extrema-direita e precisamos instalar os nossos melhores quadros", afirmou Gleisi em um café com jornalistas nesta quarta-feira, 28.

Nos bastidores, Haddad, cotado para concorrer ao Senado ou ao governo de São Paulo, tem dito que não deseja se candidatar nas eleições deste ano, e sim participar do comando da campanha à reeleição de Lula. O presidente se opõe ao plano.

PSD

No café com jornalistas, Gleisi também evitou opinar sobre a ida do governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado, ao PSD. Sobre o fato do partido ter três ministérios e três postulantes ao Planalto, Gleisi disse que Lula conta com o apoio de alas regionais da sigla.

"A gente já teve apoio do PSD; em vários Estados, na eleição de 2022, acho que a tendência é essa. O PSD não é um partido de unidade nacional, é um partido que se movimenta pelos interesses regionais e federados e nós vamos lidar com isso", declarou a ministra.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar