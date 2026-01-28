'Todos têm que entrar em campo', diz Gleisi ao defender Haddad candidato em 2026

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, voltou a dizer nesta quarta-feira, 28, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ser candidato nas eleições de 2026. Segundo a ministra, todos os auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que possuem força eleitoral precisam "vestir a camisa" para enfrentar a direita nos Estados.

"Nós não temos o direito de deixar a extrema direita a voltar a governar este país. Esse é o compromisso que esse campo progressista tem e Lula tem essa clareza dessa responsabilidade. Por isso, acho que, em uma situação como essa, em que temos um enfrentamento grande e está em risco um projeto de país e a democracia, todos têm que entrar em campo, todos têm que vestir a camisa e fazer aquilo que melhor sabem fazer na disputa eleitoral", afirmou a ministra.