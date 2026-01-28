PT vai discutir CPI do Master proposta por Rollemberg (PSB-DF) próxima 3ªF, diz Lindbergh

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), informou que a bancada do seu partido discutirá na próxima terça-feira, 3 de fevereiro, sobre a possibilidade de apoiar a proposta do deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Banco Master. As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 28, a jornalistas, após uma reunião do colégio de líderes na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Na ocasião, Lindbergh relembrou já ter assinado a proposta de CPI de Rollemberg.

"A gente sabe que a grande investigação está sendo feita pelo próprio Banco Central e pela Polícia Federal, mas o caminho dessa CPI do Rodrigo Rollemberg é um caminho em que a bancada vai discutir na terça-feira", declarou.

Na sequência, Lindbergh disse que a proposta de Rollemberg é "muito sólida", diferentemente da apresentada pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ), da oposição. "Nós vamos tentar tratar. Quer-se muito um acordo político para ver se a gente monta essa CPI pela Câmara dos Deputados", afirmou. O petista também disse que a legenda não ficará "na defensiva" nesse assunto e que a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de "apurar tudo". Lindbergh, no entanto, disse que Hugo Motta "não sinalizou nada" sobre qual rumo dar à questão. "Esse assunto vai ser discutido. Alguma coisa vai ter que ser feita", declarou. "A investigação mesmo quem faz é a Polícia Federal, a Receita Federal. Mas nós queremos apurar tudo."