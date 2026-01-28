PSD não deve fazer prévias para escolha de candidato que disputará Planalto, diz Ratinho Jr.

"Acho que vai ser muito simples, bem fácil, porque todos aqueles que podem vir a ser candidatos estão desarmados. Porque a gente quer ajudar o Brasil", disse Ratinho Jr. em entrevista ao podcast Warren Política . "Aquele que tiver maior capacidade de poder liderar esse processo, de aglutinar bons quadros, bons nomes, eu acho que vai ser tranquilamente aprovado e apoiado por todos os demais."

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), afirmou nesta quarta-feira, 28, que o partido não deve realizar prévias para a escolha do candidato à Presidência da República nas eleições deste ano. A declaração ocorre um dia após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciar sua filiação à sigla, após deixar o União Brasil, ampliando para três o número de nomes do PSD colocados no tabuleiro presidencial, ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite - e do próprio Ratinho Júnior.

Segundo o paranaense, apesar da preferência do presidente da sigla, Gilberto Kassab, por apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa presidencial, o chefe do Executivo paulista tende a concorrer à reeleição no Estado. Na avaliação de Ratinho Jr., Tarcísio seria o nome da direita "mais viável de todos", mas ainda uma liderança jovem, alavancada politicamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Ele tem uma trajetória política que é jovem, e que foi muito alavancada pelo nome do presidente Bolsonaro. E ele é grato a isso", afirmou. "Apesar de eu entender que ele seria uma pessoa que poderia liderar esse processo, seria um candidato talvez o mais viável de todos que estão colocados, ele tem também a responsabilidade de ser governador de São Paulo e poder ir à reeleição"

Ratinho Jr. também criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que o PT "já deu o que tinha que dar". Ele avaliou que, ao longo dos últimos 20 e poucos anos, Lula teve amplo respaldo popular, mas não entregou o que prometeu. Segundo ele, desde o discurso de posse do primeiro mandato, quando o petista afirmou que "garantiria três refeições diárias" à população, os compromissos não teriam sido cumpridos. Para ele, o histórico revela um governo eficiente na propaganda, mas frágil na entrega.

Nesse sentido, o governador defendeu uma multiplicidade de candidaturas de direita para se debater o País. Ao ser questionado sobre o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para presidente, Ratinho Jr. argumentou que a população brasileira não pode ter apenas duas opções de voto. "É extremamente natural o PL ter candidato, o PSD ter candidato, o MDB daqui a pouco ter candidato. Eu acho que é natural, é do jogo político."