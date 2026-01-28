Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PSD e PL fazem acordo por troca de comissões na Câmara

PSD e PL fazem acordo por troca de comissões na Câmara

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em reunião do colégio de líderes da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 28, o PSD e o PL decidiram fazer um acordo para trocar as presidências das comissões de Minas e Energia e de Agricultura, apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Hoje com a presidência da Comissão de Agricultura, o PL deve passar a comandar a Comissão de Minas e Energia. Por sua vez, o PSD deixa Minas e Energia para presidir a Comissão de Agricultura.

O PSD ainda não fechou o nome, mas deve ceder a presidência da Comissão de Agricultura para a bancada do Paraná.

CMO

Segundo fontes do Broadcast Político, o PSD deve estar na presidência da gestão deste ano da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional. A questão está em negociação na reunião do colégio de líderes da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 28.

Antes, a presidência da CMO estava com o União Brasil, representado pelo senador Efraim Filho (PB). Neste ano, a cadeira fica com a Câmara. Fontes que acompanham as discussões mencionam um acordo do início do mandato de Hugo Motta (Republicanos-PB) que já previa o PSD na cadeira em 2026.

O União Brasil, por sua vez, deve permanecer na presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Atualmente, o partido já comanda o colegiado com Paulo Azi (BA).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar