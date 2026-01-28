Motta prevê debate da PEC da Segurança após o carnaval e anuncia votação da MP do Gás

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quarta-feira, 28, que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública será debatida nas próximas semanas, com previsão de votação após o carnaval, e disse que a Casa deve votar já na semana que vem a medida provisória que cria as bases legais do programa Gás do Povo. As prioridades de votação foram definidas em reunião com os líderes. "A PEC da Segurança Pública será debatida nas próximas semanas, com previsão de votação após o carnaval", escreveu Motta em postagem no X. Segundo o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), a expectativa é que a proposta seja votada na comissão especial em 23 de fevereiro.

No governo, a PEC da Segurança Pública é tratada como prioridade em ano eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) descartou, por ora, o desmembramento da pasta, mas pretende criar um Ministério da Segurança ainda neste ano. Ricardo Lewandowski deixou o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que passou a ser chefiado por Wellington César Lima e Silva.

A intenção do Palácio do Planalto é assegurar uma fonte específica de financiamento para a área, nos moldes do modelo adotado para a defesa nacional. Em novembro do ano passado, Lula sancionou uma lei aprovada pelo Congresso que destinou R$ 30 bilhões, fora do limite de gastos, para projetos estratégicos das Forças Armadas ao longo de seis anos, a partir de proposta do senador Carlos Portinho (PL-RJ). A PEC da Segurança, no entanto, segue sem avanço na Câmara diante de divergências entre o governo e o relator, Mendonça Filho (União-PE). Um dos pontos considerados inegociáveis pelo Planalto é o papel da Polícia Federal (PF) no combate ao crime organizado. O governo também resiste à proposta de restringir a atuação da PF em casos envolvendo bens ou interesses da União sob administração militar e à divisão do Fundo Nacional de Segurança Pública apenas entre Estados e o Distrito Federal. Além da discussão da PEC, Motta indicou que a Câmara terá uma pauta concentrada já na próxima semana. O deputado afirmou que vai pautar para votação a medida provisória que estabelece as diretrizes do Gás do Povo, programa voltado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).