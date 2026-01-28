Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mato Grosso cria comissão para degustação de café servido no palácio do governador

O governo de Mato Grosso instituiu uma comissão de servidores para realizar análise técnica e sensorial, incluindo degustação, de amostras de café tipo superior servido no Palácio Paiaguás, sede do Executivo estadual.

A medida foi formalizada por meio da Portaria nº 120/2025, assinada em 4 de novembro do ano passado pelo secretário adjunto de Administração Sistêmica da Casa Civil, Anildo Cesário Correa.

O caso foi noticiado pelo portal Eh Fonte e confirmado pelo Estadão. Procurada, a Secretaria de Comunicação de Mato Grosso (Secom-MT) não respondeu até a publicação desta reportagem.

A comissão ficou responsável por avaliar a amostra apresentada pelo licitante provisoriamente classificado e atribuir pontuação ao produto com base em critérios técnicos e sensoriais, como sabor, aroma, textura e ausência de off-flavors (aromas e sabores indesejáveis em bebidas), além de inspeção física e olfativa da embalagem, peso, tipo de torra e inexistência de impurezas.

A avaliação seguiu o critério de "melhor técnica ou desempenho" e previa pontuação máxima de 100 pontos, distribuídos entre aparência e uniformidade, aroma, sabor, textura e conformidade com o edital e o termo de referência.

Para aprovação, a amostra precisava alcançar pontuação mínima de 70 pontos e atender simultaneamente a todas as especificações técnicas exigidas. A reprovação implicava desclassificação do licitante.

A comissão foi composta por três servidoras da Casa Civil. Uma delas é servidora efetiva, enquanto as outras duas ocupam cargos comissionados, segundo dados do Portal da Transparência do governo de Mato Grosso. As três atuaram como avaliadoras e provadoras. Cada integrante preencheu ficha individual de avaliação, e a nota final resultou da média aritmética das pontuações atribuídas.

A exigência de apresentação e avaliação das amostras ocorreu após o primeiro pregão ter fracassado. As empresas que participaram foram desclassificadas por apresentarem produtos divergentes das especificações do edital e preços acima do estimado.

Nove dias após a publicação da portaria, a Casa Civil formalizou a contratação da empresa vencedora. Conforme extrato publicado no Diário Oficial, a Mathic Distribuidora de Materiais de Limpeza, Higiene e Escritório Ltda. foi contratada para fornecer café em pó tipo superior à Casa Civil.

O contrato foi firmado por 24 meses, com valor total de R$ 239.040,00, e prevê fornecimento sob demanda, conforme as quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência nº 027/2025/CASACIVIL, com recursos do orçamento estadual.

