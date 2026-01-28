Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hugo Motta reúne líderes para definir prioridades da Câmara em ano eleitoral

Tipo Notícia

Com o calendário legislativo pressionado pelo ano eleitoral, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reúne nesta quarta-feira, 28, os líderes de bancada para alinhar a pauta prioritária da Casa no primeiro semestre. O encontro será na residência oficial da presidência da Câmara.

A reunião ocorre seis dias antes do retorno dos trabalhos legislativos, previsto para 2 de fevereiro.

Entre as prioridades apontadas por Motta estão temas ligados à segurança pública, como o projeto de lei conhecido como PL Antifacção, além da ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

A oposição deve concentrar suas demandas em um pacote de pautas. Além de pressionar pela instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banco Master.

O grupo também deve pedir que Motta interceda ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para destravar pautas de interesse da oposição. Entre elas está a tentativa de derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto que trata da dosimetria das penas, medida que poderia reduzir as condenações impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a outros réus envolvidos na trama golpista.

Já o Partido dos Trabalhadores (PT) deve usar o encontro para defender o avanço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1, além de outras propostas do governo, como a votação da medida provisória do Gás, que perde validade em 11 de fevereiro.

