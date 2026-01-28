Guimarães: Vamos votar MP do Gás do Povo e crédito extraordinário para o setor rural

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou que os deputados devem realizar na semana que vem a votação das Medidas Provisórias sobre o programa Gás do Povo e sobre a abertura de crédito extraordinário no valor de R$ 83,5 milhões para a prevenção e combate a emergências agropecuárias.

"Vamos votar duas Medidas Provisórias que estão se vencendo", disse. "A (MP) 1312, que é o crédito extraordinário para o setor rural, e a 1313, que é o vale-gás."