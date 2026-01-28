Guimarães: Vamos votar MP do Gás do Povo e crédito extraordinário para o setor rural
O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou que os deputados devem realizar na semana que vem a votação das Medidas Provisórias sobre o programa Gás do Povo e sobre a abertura de crédito extraordinário no valor de R$ 83,5 milhões para a prevenção e combate a emergências agropecuárias.
"Vamos votar duas Medidas Provisórias que estão se vencendo", disse. "A (MP) 1312, que é o crédito extraordinário para o setor rural, e a 1313, que é o vale-gás."
De acordo com o deputado Mendonça Filho (União-PE), que estava presente na reunião, a Câmara deve apreciar as MPs já na segunda-feira, 2.
Na próxima semana, a Câmara também deve instalar as comissões permanentes. Deve haver mudanças somente na Comissão Mista de Orçamento (CMO), que ficará com o PSD, na Comissão de Agricultura, que também irá para o PSD, e na Comissão de Minas e Energia, que passará para o PL.
No caso da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a presidência permanece com o União Brasil. De acordo com o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), "prometeram um nome moderado" para comandar a comissão.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente