Gleisi: Lewandowski informou Lula sobre contratos de consultoria antes de assumir ministério

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski informou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de ser convidado para o cargo, sobre contratos de consultoria que tinha na iniciativa privada. Um deles era com o Banco Master. Gleisi não cravou que Lewandowski tenha falado especificamente sobre o Master com Lula. Reforçou, em mais de uma oportunidade, porém, que o ex-ministro conversou com o presidente sobre seus contratos na iniciativa privada.

"Quando o presidente convidou o ministro, ele tinha contrato de consultoria com o Master. Ele informou ao presidente (sobre os contratos) e adotou todas as medidas necessárias para assumir o cargo, se afastou, saiu da consultoria, se afastou do escritório de advocacia, como manda a lei", disse Gleisi.

A declaração de Gleisi foi dada em uma conversa com jornalistas na manhã desta quarta-feira, 28. A ministra inicialmente falou que "nós sabíamos que ele (Lewandowski) prestava serviços ao Master". Depois, se corrigiu e disse que o ex-ministro avisou o presidente sobre suas atividades privadas. "Ele avisou que prestava atividades privadas e teria de se afastar. Não sei se ele falou exatamente do Master, mas falou de atividades privadas. Ele deve ter comentado. Mas isso não é um impeditivo", declarou a ministra. Gleisi seguiu um discurso de que todo o escândalo envolvendo o Banco Master foi revelado e está sendo apurado durante o governo Lula. Reforçou, por exemplo, que a Polícia Federal, sob o comando de Lewandowski, foi responsável pela investigação do caso.

"A relação que o governo tem é a fiscalização rigorosa do que aconteceu e da apuração e responsabilização. Em nenhum momento o governo titubeou sobre isso", afirmou. Gleisi também minimizou a reunião do presidente Lula com o dono do Master, Daniel Vorcaro, em dezembro de 2024. Disse que o presidente "recebe muita gente, recebe muitos donos de bancos, muita gente do mercado financeiro". "A orientação do governo é para atuar na estrita técnica e legalidade na apuração dos fatos. Tanto que foi no nosso governo que o dono do Master foi preso, foi no nosso governo que foi feita a liquidação e é no nosso governo que está sendo feita a investigação rigorosa pela PF", declarou.