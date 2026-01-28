Ex-deputado Leonardo Araújo sofre AVC; estado de saúde é estável

Ex-deputado estadual Leonardo Araújo sofreu um leve AVC e quadro de saúde é estável, conforme comunicado pela equipe do parlamentar nas redes sociais / Crédito: AURÉLIO ALVES

O ex-deputado estadual Leonardo Araújo sofreu um leve Acidente Vascular Cerebral (AVC) na tarde da última segunda-feira, 26, conforme comunicado pela equipe do ex-parlamentar nas redes sociais. A última atualização indica que o quadro de saúde de Leonardo é estável. Em comunicado, a equipe detalha que o ex-deputado, de 48 anos, deverá continuar internado para acompanhamento da pressão arterial e monitoramento dos sinais vitais.

“O último boletim médico sobre a saúde do deputado Leonardo Araújo, após um leve acidente vascular cerebral (AVC) ocorrido na tarde da segunda-feira, informa que seu estado de saúde encontra-se estável. No entanto, há necessidade de manutenção da internação e acompanhamento da equipe médica, devido à permanência da pressão arterial em níveis ainda preocupantes e ao monitoramento dos sinais vitais durante a sedação”, diz a nota. Leonardo Araújo é advogado e atuou como deputado estadual no Ceará por dois mandatos, de 2014 a 2018, eleito pelo MDB. O ex-parlamentar também foi secretário especial de Assuntos Federativos na gestão do governador Elmano de Freitas (PT). Em 2024, concorreu nas eleições municipais, pelo PSB, a prefeito de Palmácia, município onde concentra suas bases eleitorais, ao lado de Junior Holanda como candidato a vice. Leonardo recebeu 49,2% dos votos e foi derrotado por Marcondes Barbosa (PT), com 50,7% dos votos.