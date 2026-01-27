Tarcísio diz que candidatura de Flávio está se 'consolidando rapidamente' e nega atritos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 27, em Sorocaba (SP), que a candidatura do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está se "consolidando rapidamente". Segundo Tarcísio, o candidato do bolsonarismo nas eleições presidenciais deste ano não deve mudar. "Eu não creio que vai mudar. Acho que está se consolidando rapidamente. Ele tem o nome Bolsonaro, que é muito forte, e está preenchendo esse espaço", disse o governador. "Eu acredito que essa questão está decidida."

O chefe do Executivo paulista reiterou que, desde 2023, "mantém o mesmo posicionamento" e segue focado na reeleição no Estado, sem qualquer mudança de rota. Segundo Tarcísio, trata-se de uma convicção baseada na necessidade de retribuir a confiança depositada pela população paulista, especialmente diante de experiências passadas que deixaram "cicatrizes" quando houve movimentos em sentido contrário, referindo-se a governadores paulistas que deixaram o Estado para tentar a Presidência. Ele também destacou as entregas que seu governo fará num eventual segundo mandato.

Nesse contexto, o governador rechaçou as notícias recentes que apontaram um suposto desconforto com o clã Bolsonaro após o cancelamento da visita ao ex-presidente na Papuda, em Brasília (DF), na última quinta-feira, 22. Tarcísio afirmou que sua relação com a família Bolsonaro "sempre foi muito boa e continua ótima". "Pelo contrário, todas as conversas que nós tivemos foram ótimas. A gente tem que ter cuidado hoje, porque muita notícia acaba chegando à mídia sempre do mesmo jeito: 'fontes palacianas'", afirmou. "Quando dizem 'aliados do governador falaram isso', eu quero saber quem é esse aliado, porque ele tem uma criatividade fértil. Então não houve nada disso." Tarcísio, que deve visitar Bolsonaro na prisão nesta quinta-feira, 29, às 11 horas, afirmou que a conversa deverá ser leve e que irá encontrar um "amigo". Segundo o governador, a intenção é saber como o ex-presidente está, se precisa de algo, e demonstrar apoio, além de levar as mensagens de carinho e os "milhares de abraços" que diz receber diariamente em solidariedade a Bolsonaro.